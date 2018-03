​VIDEO Crystal Palace - Manchester United 2-3/ Revenire spectaculoasa pentru echipa lui Mourinho, dupa ce a fost condusa cu 2-0

Meciul a facut parte din etapa a XXIX-a a campionatului din Anglia.Townsend (11') si Van Aanholt (48') au inscris pentru Crystal Palace. Smalling a micsorat din diferenta in minutul 55, Lukaku a egalat scorul in minutul 76, iar Matic a adus cele trei puncte pentru Manchester United, gratie unui gol marcat in minutul 90+1'.Dupa acest succes, Manchester United ramane pe pozitia a doua in clasamentul din Premier League, avand doua puncte avans fata de Liverpool (ocupanta locului trei). Manchester United si Liverpool se vor intalni in etapa urmatoare, sambata (10 martie), pe "Old Trafford".De partea cealalta, Crystal Palace se afla in zona retrogradarii, pe locul 18, cu doar 27 de puncte.1. Manchester City 78 puncte2. Manchester United 623. Liverpool 604. Tottenham 585. Chelsea 536. Arsenal 45 etc.