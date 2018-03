​Champions League: PSG vs Real Madrid, duelul decisiv pentru sferturi - Vor reusi parizienii sa elimine campioana Europei?

Intalniri directe: 7Victorii PSG: 2Victorii Real Madrid: 3Remize: 2Golaveraj: 8-9Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Thiago Motta/Diarra, Rabiot; Mbappe, Cavani, Di Maria. Antrenor: Unai Emery.Absent: Neymar (accidentat).Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Isco; Bale, Benzema, Ronaldo. Antrenor: Zinedine Zidane.Incerti: Modric, Kroos (accidentati).Felix Brych (central), Mark Borsch, Stefan Lupp (asistenti), Bastian Dankert, Marco Fritz (aditionali) - toti din Germania. Al patrulea oficial: Markus Hacker (Germania).patru victorii (2-0 cu Troyes, 3-0 Marseille, 5-2 cu Strasbourg in Ligue 1 si 3-0 cu Marseille in Cupa Frantei) si o infrangere (1-3 cu Real Madrid)patru victorii (3-1 Getafe, 4-0 Alaves, 3-1 cu Leganes, 5-3 cu Betis in La Liga) si o infrangere (0-1 cu Espanyol in La Liga)Dupa infrangerea de pe "Santiago Bernabeu", PSG a avut un parcurs perfect pe plan intern. Echipa lui Unai Emery a castigat toate cele patru meciuri disputate, fara sa primeasca vreun gol in ultimele trei confruntari. Neinvinsi pe teren propriu in acest sezon, parizienii spera la o victorie care sa le aduca si calificarea in sferturile Champions League.In returul de pe "Parc des Princes", PSG nu se va putea baza pe Neymar. Jucatorul transferat pentru 222 de milioane de euro de la Barcelona s-a accidentat la un meci din Ligue 1 si va lipsi cel putin doua luni de pe teren. Locul brazilianului in primul 11 va fi luat de un fost jucator al celor de la Real Madrid, argentinianul Angel Di Maria.PSG domina autoritar campionatul Frantei, fiind lider detasat cu 10 etape inainte de finalul competitiei (14 puncte avans fata de ocupanta locului doi, AS Monaco).La editia de anul trecut a Champions League, PSG a fost eliminata dramatic in optimi de Barcelona. Dupa ce au castigat partida de pe teren propriu cu 4-0, parizienii s-au vazut invinsi cu 6-1 in returul de pe Camp Nou.Real Madrid traverseaza o perioada destul de buna, fiind intr-o revenire vizibila de forma, avand patru victorii si o infrangere in ultimele cinci etape din campionatul Spaniei. Echipa lui Zidane se afla pe locul trei in clasamentul din La Liga, la 15 puncte distanta de liderul Barcelona, iar sansele la titlu sunt aproape nule. Astfel, Champions League a ramas singurul obiectiv al "galacticilor". Real Madrid vizeaza al treilea trofeu consecutiv, performanta pe care n-a mai reusit-o nicio formatie in actualul format al Ligii Campionilor."Este meciul anului. Este un moment unic pentru toti fanii nostri si pentru toata lumea care iubeste fotbalul in Franta si in Paris. Avem sansa de a face un pas inainte. Daca vom juca asa cum stim, asta va decide jocul. Sper ca jucatorii Realului sa aiba cea mai buna evolutie posibila, pentru ca vreau sa fim mai buni decat ei. Trebuie sa jucam atat cu mintea, cat si cu inima, dar daca ar fi sa aleg, as spune ca e mai important sa jucam cu inima" -"Maine (n.r. marti) va fi greu pentru una dintre echipe, dar acesta este fotbalul. Ceea ce vreau este un joc bun. Stim ca vom suferi si ca va fi greu, dar vreau sa fim capabili sa suferim si sa jucam bine. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice. Trebuie sa ne concentram si sa facem un joc minunat, pentru 90 de minute si poate chiar mai mult. Absenta lui Neymar nu are nicio importanta pentru noi. In locul lui va fi un alt jucator care doreste sa arate ce poate" -Intalniri directe: 5Victorii Liverpool: 3Victorii Porto: 0Remize: 2Golaveraj: 12-2Karius; Gomez, Van Dijk, Lovren, Moreno; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp.Absenti: Wijnaldum, Woodburn (bolnavi)Incert: ClyneCasillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Diogo Dalot; Herrera, Otavio, Sergio Oliveira; Corona, Aboubakar, Brahimi. Antrenor: Sergio Conceicao.Absenti: Moussa Marega, Danilo, Alex Telles, Soares (toti sunt accidentati)Felix Zwayer (central), Thorsten Schiffner, Marco Achmuller (asistenti), Daniel Siebert, Sascha Stegemann (aditionali) - toti din Germania. Al patrulea oficial: Rafael Foltyn (Germania).patru victorii (2-0 cu Newcastle, 4-1 cu West Ham, 5-0 cu Porto, 2-0 cu Southampton) si o remiza (2-2 cu Tottenham)patru victorii (2-1 Sporting, 5-1 cu Portimonense, 3-1 cu Estoril, 5-0 cu Rio Ave) si o infrangere (0-5 cu Liverpool)Dupa infrangerea usturatoare de pe teren propriu cu Liverpool, Porto a disputat patru partide in Primeira Liga si a obtinut tot atatea victorii. In campionatul Portugaliei, echipa lui Sergio Conceicao este invincibila si se mentine in continuare pe prima pozitie a clasamentului. Dupa 25 de etape, Porto are 21 de victorii si patru remize, fiind in acelasi timp echipa cu cel mai bun atac si cea mai buna aparare. Golaveraj: 68-13.Liverpool se gaseste pe ultima treapta a podiumului din Premier League, la o distanta de 18 puncte fata de liderul Manchester City si la doua de Manchester United, ocupanta locului doi. Echipa lui Klopp este neinvinsa de sase partide, avand cinci victorii si o remiza.Dupa ce s-au impus cu 5-0 in meciul tur cu Porto, "cormoranii" se gandesc deja la adversarul din sferturile Champions League, faza in care nu au mai ajuns din sezonul 2008-2009."Am fost foarte eficienti (n.r. in meciul tur), dar Porto este o echipa fantastica. Am castigat cu 5-0, da, dar asta doar pentru ca am inscris de fiecare data cand am avut ocazia. Daca nu am fi avut aceste sanse si daca Porto marca la cele doua ocazii ale lor, rezultatul ar fi fost diferit. As vrea sa vad o reactie reala din partea echipei mele daca as fi antrenorul lui Porto. Va trebui sa jucam foarte, foarte bine daca vrem sa castigam jocul" -"Cele cinci goluri nu reflecta adevarata diferenta de calitate dintre cele doua echipe. Ei au fost incredibil de eficienti in fata portii in meciul tur, dar lucrurile ar fi putut sta diferit. Suntem o echipa competitiva, o echipa care incearca mereu sa inscrie si sa joace intr-un mod echilibrat. In Portugalia avem cea mai buna aparare si cel mai bun atac. Maine vom avea nevoie de ambele atribute" -