Marketa Vondrousova - Madison Keys, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului feminin de Grand Slam de la New York, este programat, miercuri, 6 septembrie, nu înainte de ora 19:00, şi va fi transmis în direct de Eurosport 2.

Marketa Vondrousova şi Madison Keys, două jucătoare în plină formă, se confruntă într-una dintre cele mai echilibrate partide ale acestei faze a competiţiei de pe tabloul feminin, cele două fiind la prima întâlnire directă în circuitul WTA.

Marketa Vondrousova (Cehia, 9 WTA) a acces în sferturile de finală ale competiţiei după ce a trecut de Na Lae Han (China, 241 WTA), scor 6-3, 6-0, Martina Trevisan (Italia, 58 WTA), scor 6-2, 6-2, Ekaterina Alexandriva (Rusia 20 WTA), scor 6-2, 6-1, şi Peyton Stearns (SUA, 59 WTA), scor 6-7, 6-3, 6-2.

Sportiva din Cehia este la prima prezenţă în această fază a turneului de la New York şi vine după cel mai bun al carierei, în care a câştigat şi primul ei Grand Slam, la Wimbledon (6-4, 6-4 în finala cu Ons Jabeur).

De menţionat că Marketa Vondrousova a fost nevoită să abandoneze în proba de dublu la US Open, din cauza unei dureri la braţul stâng, în contextul în care partenera sa, Barbora Strycova, e la ultimul turneu din carieră!

„Mă gândesc doar că este doar un meci de tenis, nu e altceva. Nu ştiu dacă este un lucru bun sau nu, dar chiar mă ajută. Simt că pentru mine este un semn bun”, a spus Marketa Vondrousova, care are şansa de a deveni prima femeie, după Venus Williams şi Serena Williams, care să câştige în acelaşi an la Wimbledon şi la US Open.

Madison Keys (SUA, 17 WTA) este pentru a treia oară în sferturile de finală de la US Open, după ce le-a aliminat pe Arantxa Rus (Olanda, 45 WTA), scor 6-2, 6-4, Yanina Wickmayer (Elveţia, 85 WTA) scor 6-1, 6-2, Liudmila Samsonova (Rusia, 15 WTA), scor 5-7, 6-2, 6-2, şi Jessica Pegula (SUA, 3 WTA), scor 6-1, 6-3.

Madison Keys a fost una dintre speranţele tenisului feminin, dar nu a reuşit să urce mai sus de locul 7 WTA, având în palmares o singură finală de Grand Slam, chiar la US Open, în 2017, pierdută în faţa lui Sloan Stephens (anul trecut a revenit în Top 20 WTA, iar în 2023 s-a impus Eastbourne şi a jucat sferturi de finală la Wimbledon).

„Am avut atât de multe momente uimitoare în New York! Să fii capabil, în orice moment, să revii în momente dificile, în faţa acestor spectatori, a fost uimitor”, a declarat Madison Keys.

