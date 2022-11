CM2022 QATAR Miercuri, 09 Noiembrie 2022, 22:52

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Selecționerul Didier Deschamps (54 de ani) a anunțat numele celor 25 de jucători pe care Franța, campioana lumii, se va baza la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie).

Nationala de fotbal a Frantei Foto: NSJsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Franța are în palmares două titluri mondiale: 1998 (3-0 vs Brazilia) și 2018 (4-2 vs Croația).

La CM 2022 Qatar, Franța face parte din grupa D, alături de Australia, Danemarca și Tunisia.

Marii absenți din lotul reprezentativei „Cocoșului Galic” sunt Paul Pogba și N'Golo Kante, care s-au accidentat în luna octombrie.

Lotul Franței pentru CM 2022 Qatar

Portari: Alphone Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Fundaşi: Lucas Hernandez (Bayern Munchen), Théo Hernandez (AC Milan) Presnel Kimpembe (Paris-SG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barceloa), Benjamin Pavard (Bayern Munchen), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen), Raphaël Varane (Manchester United)

Mijlocaşi: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille)

Atacanţi: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munchen), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris-SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig).