Dimitri Bascou, care în 2016 a devenit campion european în proba de 110 m garduri și a cucerit bronzul la Jocurile Olimpice de la Rio, a fost depistat pozitiv cu steroizi, ​informează France Info și Le Parisien.

Dimitri Bascou Foto: KEMPINAIRE Stéphane / AFP / Profimedia

Dimitri Bascou, specialist în proba de 110 m garduri, depistat pozitiv cu steroizi

Verificarea a fost efectuată la 28 ianuarie la Reuniunea din Val-de-Reuil, iar sportivul a fost notificat în privința testului pozitiv vineri, 5 aprilie.

După ce a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), Bascou și-a anunțat sfârșitul carierei de sportiv și s-a orientat către culturism.

Acesta a revenit în competiții în 2022 și încerca să obțină calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie - 11 august 2024).

Bascou va împlini 37 de ani în data de 20 iulie.

„Sunt uimit, într-o carieră de peste 15 ani nu am călcat niciodată strâmb. Sunt întotdeauna foarte vigilent. Am respectat întotdeauna regulile antidoping. Nu am avut niciodată probleme cu neprezentările sau cu testele inopinate.

În primul rând, urmează să mă întâlnesc cu AFLD (Agenția Franceză Antidoping - n.r.) săptămâna viitoare pentru a explora toate explicațiile posibile pentru acest test anormal.

Cea mai probabilă explicație este, bineînțeles, un supliment alimentar. Cu toate acestea, sunt foarte atent la mărcile cu care lucrez de ani de zile. Nu am luat niciun produs nou în ultima vreme. Voi spune mai multe după întâlnirea cu AFLD” - Dimitri Bascou pentru France Info.

Mouhamadou Fall, un alt membru al echipei franceze de atletism, a fost depistat pozitiv la octodrină (un stimulent) în iulie 2023. Acesta era deja în atenția AFLD, după ce a lipsit de la un test care trebuia să aibă loc la domiciliul său.