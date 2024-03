Tenis de masă Vineri, 29 Martie 2024, 10:45

Bernadette Szocs s-a calificat vineri în sferturile WTT Champions Incheon 2024 la tenis de masă, competiție care are loc în Coreea de Sud, după o victorie împotriva sportivei de pe locul zece mondial, Adriana Diaz, din Puerto Rico.

Bernadette Szocs Foto: Pixsell photo & video agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Bernie nu i-a dat mari speranțe adversarei, victoria categorică venind în trei seturi, scor 11-5, 11-3, 11-5.

„Sunt foarte fericită pentru prestaţia mea de azi, pot spune că am jucat mai bine decât în primul meci. Nu vreau să mă opresc aici, vreau să mă calific în semifinale, pentru că nu e prima dată când joc în sferturi, iar acum visul e să joc în semifinale.

Meciul următor va fi greu, cu Chen Meng am jucat de multe ori, am pierdut, am şi câştigat cu ea.

Cu Harimoto nu am mai jucat până acum, dar dacă joc precum azi poate fi un rezultat mare” - Bernadette Szocs, citată de Federaţia Română de Tenis de Masă.

Următoarea adversară a lui Bernie se va alege din meciul Miwa Harimoto (Japonia) vs Chen Meng (China).

Veștile nu sunt la fel de bune în ceea ce o privește pe Elizabeta Samara. Din păcate, sportiva noastră a părăsit întrecerea în optimi.

Wang Yidi, campioană mondială cu echipa Chinei, a trecut de Samara cu scorul de 3-1 (4-11, 12-10, 11-13, 2-11)