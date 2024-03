​Los Angeles Lakers a atins mai multe borne impresionante în meciul câștigat duminică în fața celor de la Indiana Pacers, scor 150-145.

Franciza californiană nu mai marcase 150 de puncte într-un meci din 1987.

Eroii gazdelor din Crypto.com Arena au fost Anthony Davis (36 de puncte, 16 recuperări și 3 pase decisive), LeBron James (26p, 5r, 10pd), Spencer Dinwiddie (26p, 2r, 5pd) și Austin Reaves (25p, 5r, 8pd). De la Pacers s-a remarcat Pascal Siakam (36p, 12r, 2 pd).

Ultimul meci în care patru jucători de la Lakers au marcat cel puțin 25 de puncte a avut loc în 1971 (Wilt Chamberlain, Jerry West, Happy Hairston și Keith Erickson), iar ultima franciză din NBA care a reușit această performanță a fost Utah Jazz (Rudy Gobert, Joe Ingles, Donovan Mitchell și Jordan Clarkson - 2021).

În urma acestui rezultat, LA Lakers se află pe locul 9 în Conferința de Vest, iar Indiana Pacers ocupă locul 6 în Conferința de Est.

Pentru Lakers urmează șase deplasări: Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies, Indiana Pacers, Brooklyn Nets, Toronto Raptors și Washington Wizards.

