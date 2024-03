ALTE SPORTURI Vineri, 08 Martie 2024, 13:04

​Cu ocazia zilei de 8 martie, ziua internațională a femeii recunoscută ca atare la nivel mondial, BETANO a analizat care sunt cele mai bine plătite sportive din lume la șapte discipline diferite și surprizele nu sunt mici deloc.

Cele mai bine plătite femei din 2023 în șapte sporturi diferite Foto: Betano

Într-o lume a sportului dominată de bărbați, femeile încep să-și croiască drum spre vârful topurilor mondiale în ceea ce privește câștigurile din sport, deși diferențele rămân unele semnificative în continuare.

Iga Swiatek (Tenis) – 23.9 milioane de dolari

De departe, sportiva cu cei mai mulți bani obținuți în anul recent încheiat 2023 este poloneza Iga Swiatek, lidera mondială în tenisul feminin, cu 23.9 milioane de dolari american câștiguri. La cei 22 de ani ai săi, Swiatek se laudă deja cu două titluri de Mare Șlem în palmares, iar în 2023 a încheiat sezonul cu victorie la Turneul Campioanelor. Sportiva din Polonia a obținut 9.9 milioane de dolari doar din tenis ca premii la turnee, ajungând pe locul zece în topul încasărilor jucătoarelor de tenis, cu puțin peste 25 de milioane de dolari. Contractele de publicitate i-au adus lui Swiatek în 2023 alte 14 milioane de dolari.

Tenisul rămâne în continuare cea mai atractivă disciplină din punct de vedere financiar pentru femeile din sport, șapte din primele opt sportive ale lumii la nivel de încasări în 2023 venind din sportul cândva denumit ca fiind ”alb” datorită vestimentației jucătoarelor.

Eileen Gu (Schi Freestyle) – 22.1 milioane de dolari

Excepția din topul opt amintit mai sus este chinezoaica Eileen Gu, o sportivă de doar 20 de ani despre care se știu prea puține lucruri la noi. Aceasta reprezintă un caz particular dintr-un sport de nișă care i-a adus în 2023 doar 100.000 de dolari, restul banilor venind din contracte de publicitate cu diverse companii. Trebuie spus că Eileen Gu, în afara competițiilor de schi freestyle, activează ca model, de aici și contractele de milioane cu diverse branduri de top.

Nelly Korda (Golf) – 8.2 milioane de dolari

Golful este un sport unde recompensele sunt de ordinul milioanelor și chiar al zecilor de milioane de dolari în cazul sportivilor de top într-un sezon. La feminin lidera acestei discipline este americanca Nelly Korda, o jucătoare de 25 de ani care este fiica fostului tenismen ceh Petr Korda (campion la Australian Open în 1998) și sora jucatorului de tenis american Sebastian Korda. Și în cazul ei câștigurile 2023 au fost obținute în mare parte în afara terenului de golf. E vorba de 6.5 milioane de dolari din contracte de sponsorizare cu mai multe branduri de renume, de la echipament sportiv, telecomunicații și chiar zboruri aeriene. Nelly Korda se află doar pe locul 30 pe lista banilor obținuți exclusiv din sportul pe care îl practică.

Megan Rapinoe (Fotbal) – 8 milioane de dolari

La cei 38 de ani ai săi, americanca Megan Rapinoe este o adevărată legendă vie a fotbalului mondial feminin. Dubla câștigătoare a Cupei Mondiale cu naționala Statelor Unite, Rapinoe n-a avut deloc un an 2023 prea bun sub aspect financiar. Din fotbal a obținut doar 700.000 de dolari, restul încasărilor venind din contractele de publicitate.

Candace Parker (Baschet) – 8.1 milioane de dolari

Când vorbim de baschetul nord-american din NBA salariile jucătorilor au cifre cu adevărat amețitoare. Am fi tentați să credem că la fel stau lucrurile și în cazul jucătoarelor din Liga Profesionistă Nord-Americană de baschet (WNBA), însă realitatea ne contrazice. De trei ori campioană a ligii, Parker a încasat sub formă de salariu doar 100.000 de dolari în 2023, restul de 8 milioane fiind adunate din contractele pe care le are în derulare în afara terenului de baschet.

Simone Biles (Gimnastică Artistică) – 7.1 milioane de dolari

Ajunsă la 26 de ani, gimnasta americană Simone Biles nu mai are nevoie de nicio prezentare. Revenită în marea competiție, Biles a reușit să impună o săritură care îi poartă numele și a intrat în istoria gimnasticii artistice internaționale pentru al șaselea titlu mondial obținut în concursul individual compus de la Campionatul Mondial. Doar 100.000 de dolari a obținut Biles din competițiile de gimnastică, restul de 7 milioane intrând în conturile sale din diversele contracte. Spre exemplu, Biles a fost protagonista unui film realizat de Snapchat și care a primit o distincție pentru imagine la premiile NAACP.

P.V. Sindhu (Badminton) – 7.1 milioane de dolari

Pentru majoritatea dintre noi badmintonul este un sport pe care îl practicăm recreativ, cu familia sau prietenii, în diversele parcuri din oraș. În Asia însă acest sport reprezintă o adevărată religie, iar din India iese în evidență jucătoarea P.V. Sindhu. O sportivă în vârstă de 28 de ani, cu două medalii la Jocurile Olimpice și un titlu mondial la simplu, care în 2023 a încheiat cu 7.1 milioane de dolari în cont. Așa cum ne putem imagina, doar 100.000 de dolari au fost obținuți din sportul pe care îl practică, badminton. Sindhu este o adevărată regină în țara natală India când vine vorba de diversele contracte de publicitate în derulare.

Din această analiză a celor mai bine plătite sportive din lume la șapte discipline diferite vedem cu ochiul liber că în continuare femeile sunt mult mai slab plătite decât bărbații în sport și că, fără contractele din afara competițiilor, veniturile acestora ar fi unele extrem de modeste. Singura care se află oarecum într-un echilibru al încasărilor, pe teren și în afara acestuia, este Iga Swiatek. În rest, dezechilibrul este unul major între cât câștigă sportivele în disciplinele pe care le reprezintă și activitățile extra sportive.