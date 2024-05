TENIS Duminică, 05 Mai 2024, 13:02

0

Iga Swiatek a câștigat turneul WTA de la Madrid, după ce a învins-o în trei seturi pe Aryna Sabalenka, scor 7-5, 4-6, 7-6(7).

Iga Swiatek Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iga Swiatek a salvat trei mingi de meci în finala cu Aryna Sabalenka

Meciul dintre Iga Swiatek și Aryna Sabalenka a atins cote dramatice la Madrid.

Jucătoarea din Belarus a avut trei șanse de a pune punct disputei, însă de fiecare dată lidera WTA a reușit să salveze și să rămână în meci.

Mai mult decât atât, la capătul a trei ore și 11 minute, Iga Swiatek a închis meciul și s-a încoronat campioană la Madrid.

Poloneza a fost întrebată care a fost secretul revenirii sale, iar aceasta a subliniat faptul că libertatea din jocul ei a făcut diferența la final.

„Cred că a fost mai mult despre cine a fost mai puțin stresată și cine a putut juca cu mai multă libertate. Cred, de asemenea, că în multe momente ale jocului am luat decizii foarte curajoase.

Uneori eram puțin mai în urmă din acest punct de vedere în disputele cu Aryna şi am încercat să îmi impun de la început să fiu mai agresivă, să risc.

Am petrecut o mare parte din meci încercând să mă relaxez puțin mai mult. Am simțit că aș putea juca mai bine datorită modului în care au fost zilele precedente pentru noi, dar un joc împotriva Arynei nu e niciodată simplu.

Am avut o mulțime de gânduri și sunt foarte fericită că am rezistat mental când e a avut 3 mingi de meci. Am fost ajutată şi de serviciu în acele momente, nu m-am gândit la scor, doar m-am concentrat pe fiecare punct.” - a declarat aceasta, potrivit Punto de Break.

De știut după finala dintre Swiatek și Sabalenka

Aryna Sabalenka a câștigat turneul de la Madrid în două rânduri: 2021 și 2023.

De cealaltă parte, Iga Swiatek a cucerit în premieră trofeul de la Caja Magica.

Finala din 2023 le-a adus față în față pe aceleași jucătoare: Sabalenka s-a impus în trei seturi, scor 6-3, 3-6, 6-3, după două ore și 26 de minute.

În acest moment, Swiatek conduce cu 7-3 în meciurile directe cu Sabalenka.

Swiatek are 26 de victorii în actualul sezon și 4 înfrângeri.

În 2024, Iga a câștigat la Doha, Indian Wells și Madrid.