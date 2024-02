Australianul James Magnussen, campion mondial în proba de 100 m liber în 2011 și 2013, a afirmat că este pregătit să se dopeze pentru a doborî recordul mondial la 50 de metri liber şi a încasa un premiu de un milion de dolari (1,08 milioane de euro), relatează AFP.

Înotătorul în vârstă de 32 de ani intenţionează să revină pentru a participa la 'Enhanced Games', unde nu vor exista teste antidoping, permiţând efectiv participanţilor să folosească substanţe interzise.

Magnussen, care s-a retras din acest sport din 2018, ar fi primul nume mare care s-ar alătura acestui proiect extrem de controversat, lansat în 2023 de omul de afaceri australian Aron D'Souza, care nu se supune regulilor Agenţiei Mondiale Antidoping şi ale cărui performanţe nu pot fi omologate.

„Dacă mi-ar fi cerut cineva să fac acest lucru în timpul carierei mele de înotător, răspunsul meu ar fi fost complet diferit de cel de astăzi, deoarece m-am retras din sport de şase ani.

Pentru a fi complet transparent, banii joacă un rol important. Un premiu de 1,6 milioane de dolari australieni este greu de ignorat. Sportivii retraşi nu au parte în fiecare zi de astfel de oportunităţi” - James Magnussen pentru The Australian.

"First and foremost, it's cash" Retired Olympic swimming medalist James Magnussen is set to compete at the Enhanced Games, a sports competition without drug testing. Magnussen has reportedly been offered $1.5 million to break the 50m freestyle world record, while undertaking a… pic.twitter.com/gCsq4W8gZ0

Brazilianul Cesar Cielo deţine recordul la 50 de metri liber (20.91s) din 2009, când l-a stabilit purtând un costum aerodinamic de înaltă tehnologie, care a fost între timp interzis.

Magnussen, al cărui record personal este de 21.52s, a insistat că nu îşi va asuma niciun risc pentru sănătate: „Vreau să fiu înconjurat de doctorii potriviţi şi de un sprijin medical bun. Vreau să o fac cum trebuie”.

'Enhanced Games', a căror dată şi loc de desfăşurare nu au fost încă anunţate, ar trebui să cuprindă cinci categorii principale: atletism, nataţie, gimnastică, forţă şi luptă, scrie News.ro.

We're pleased to announce that Olympian James Magnussen has accepted the challenge to compete in the first Enhanced Games. $1m prize for breaking the 50 freestyle swimming world record. More details to come.