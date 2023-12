​Giannis Antetokounmpo a stabilit un record al francizei Milwaukee Bucks, dar starul grec a fost foarte nervos după ce adversarii de la Indiana Pacers i-au luat mingea cu care a marcat 64 de puncte.

Antetokounmpo, care a depășit recordul de 57 de puncte stabilit de Micheal Redd în 2006, a bifat și 14 recuperări în partida câștigată cu 140-126.

La finalul meciului, Giannis a fost surprins sprintând spre vestiarul celor de la Pacers. Acesta nu a reușit să recupereze mingea, iar apoi s-a certat cu Tyrese Haliburton.

The Pacers took the game ball after Giannis' 64-point career-high Giannis attempted to retrieve the ball (via @ChrisBHaynes )

Rick Carlisle, antrenorul de la Pacers, a afirmat că echipa sa a păstrat mingea pentru că debutantul Oscar Tshiebwe a marcat primul său punct din carieră transformând o aruncare liberă. El a precizat că au existat două mingi de joc, așa că nu era nevoie să „se ajungă la așa ceva”.

Giannis a explicat la conferința de presă că a primit o minge, dar nu știe dacă este cea pe care și-o dorea.

„Am o minge, dar nu știu dacă este mingea de joc. Nu mi se pare o minge de meci. Se simte ca o minge nou-nouță. Îmi dau seama. Am jucat 35 de minute astăzi. Știu cum s-a simțit mingea de joc. Mingea pe care o am, pe care o voi lua și o voi da mamei mele cu siguranță, nu știu dacă este chiar mingea de joc” - Giannis Antetokounmpo.

The saga takes another turn. Giannis says he is not sure if the game ball he received is the actual game ball. He also reveals he doesn't possess the Game 6 Finals game ball either.



Full answer: