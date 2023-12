ALTE SPORTURI Miercuri, 13 Decembrie 2023, 13:44

Cristina Neagu a spus adio primei reprezentive a României la vârsta de 35 de ani, după ce tricolorele și-au încheiat parcursul de la Campionatul Mondial de handbal din 2023.

Cristina Neagu Foto: Petr Stojanovski / Panoramic / Panoramic / Profimedia

România a terminat CM pe locul 12, iar Neagu (cea care a evoluat doar câteva minute împotriva Germaniei) a anunțat că se retrage de la prima reprezentativă.

Rezultatele României la CM de handbal feminin: 44-19 vs Chile, 37-28 vs Serbia, 23-39 vs Danemarca, 22-24 vs Germania, 32-28 vs Japonia și 27-26 cu Polonia.

Mesajul Cristinei Neagu la despărțirea de naționala României

„Ce călătorie fantastică! Întotdeauna mi-am dorit să-mi reprezint țara. Și am avut șansa de a face asta timp de 17 ani..de fiecare dată cu mândrie, onoare și responsabilitate. Am jucat și creat amintiri frumoase alături de jucătoare senzaționale și am trăit fiecare moment la intensitate maximă.

Mulțumesc tuturor colegelor și antrenorilor pe care i-am avut de-a lungul timpului la echipa națională. Mulțumesc fanilor care au fost mereu alături de mine și de echipă. A fost o mare onoare să fiu căpitanul echipei.

Am intrat mereu pe teren cu ambiție, spirit de luptă, am râs, am plâns, de tristețe, de bucurie și am dat de fiecare dată tot ce am avut mai bun.

Sunt mândră de tot ce am realizat și mai ales recunoscătoare pentru toate emoțiile si sentimentele trăite sub tricolor! Drumul cu echipa națională se încheie aici, dar călătoria mea continuă! Hai, România!” - Cristina Neagu.

De știut despre Cristina Neagu

Născută pe 26 august 1988, în București. A jucat pentru echipa națională a României în perioada 2006-2023.

A cucerit alături de prima reprezentivă două medalii: bronz la CE din 2010 și tot bronz la CE din 2015.

A fost desemnată în patru rânduri de IHF drept cea mai bună handbalistă a lumii: 2010, 2015, 2016 și 2018.

A câștigat de două ori și titlul de cea mai bună jucătoare a Europei: 2017 și 2018.