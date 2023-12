ALTE SPORTURI Duminică, 10 Decembrie 2023, 08:52

2

David Popovici a terminat pe locul 4 în finala probei de 200 m liber din cadrul Campionatelor Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni, iar sportivul s-a declarat dezamăgit la final de faptul că nu a repetat rezultatul de la CM 2022.

David Popovici Foto: Lee Jin-man / AP / Profimedia

David Popovici: „Nu am cum să fac cel mai bun timp al meu de fiecare dată”

La competiția de la Melbourne, David a terminat pe locul al doilea, iar timpul înregistrat atunci (1:40.79) i-ar fi adus aurul la Otopeni.

„Cu timpul de la Melbourne aş fi luat locul întâi aici. Numai că am mers cu o jumătate de secundă mai încet. Nu am cum să fac cel mai bun timp al meu de fiecare dată, asta e. Iar atât timp cât sunt conştient de asta nu am de ce să mă întristez.

Nu sunt un mare fan al înotului în bazin scurt, sunt prea multe întoarceri pentru mine. Dar trebuie să privesc şi partea bună... adică având mai multe întoarceri mi le îmbunătăţesc şi pe cele puţine din bazinul lung.

Nu aveam niciun timp în minte, dar către o performanţă ca asta ţinteam, 1 minut şi 41 de secunde e foarte bun. Ne aşteptam la un timp aşa de rapid.

Numai că azi au fost trei băieţi şi mai rapizi decât mine. Băieţi cu care sunt foarte bun prieten, mai ales cu Danas Rapsys. Chiar ne amuzam la final pe seama cursei. Până la urmă trebuie să ne distrăm.

Sunt foarte obosit, de abia aştept să dorm şi sper să dorm bine. Acum sunt aşteptat şi la testul antidoping... de abia aştept să ajung acasă. A fost o zi (sâmbătă) foarte grea pentru mine, care însă mă pregăteşte pentru concursurile importante care urmează” - David Popovici, potrivit Agerpres.

David Popovici: „Nu cred că e bine să te simti prea bine. Mă simt binișor, decent”

Popovici a obținut și calificarea în finala probei de 100 m liber, cu al șaselea timp din serii (46.48). Cursa pentru medalii are loc duminică, de la ora 19:08.

„A fost un program foarte încărcat. Acum mi-am dat seama că nici nu am apucat să mă uit la a doua semifinală, dar m-am calificat automat, pentru că am ieșit al doilea din serie.

Mă simt bine, mă simt decent. Nu cred că e bine să te simți prea bine, că după ți se poate întâmpla ceva rău. Mă simt binișor, decent. Asta e starea mea cea mai bună.

Sunt curios cum o să decurgă proba de mâine, mi-aș fi dorit să fie și Patrick (Dinu). Dacă despre mine se zice că sunt tânăr și mic, el e și mai mic, și mai tânăr. Și e bun, e bun rău de tot” - David Popovici, citat de AS.ro.

De știut:

Singura medalie a României la competiția de la Otopeni a fost cucerită de Andrei Ungur: bronz la 100 m spate.

Lotul României pentru CE înot în bazin scurt de la Otopeni

FEMININ: Diana Stiger, Ioana Știrbu, Aissia Prisecariu, Brigitta Vass, Maysa Rațiu, Anastasia Bako, Daria Silișteanu.

MASCULIN: David Popovici, Vlad Stancu, Andrei Anghel, Patrick Dinu, Darius Coman, Robert Badea, Denis Popescu, , Andrei Ungur, Mihai Gergely, Daniel Nicușan, Vlad Mihalache, Andrei Proca, Nandor Nagy, Alexandru Stoica.

România găzduiește ediţia cu numărul 22 a Campionatului European de înot în bazin scurt pentru seniori, în perioada 5-10 decembrie 2023, în incinta Complexului Sportiv de Nataţie Otopeni.