CM de handbal feminin Joi, 07 Decembrie 2023, 22:13

HotNews.ro

0

Echipa națională a României a pierdut la două goluri diferență meciul cu Germania, iar șansele de calificare în sferturile CM de handbal feminin sunt infime. Florentin Pera știe însă ce au greșit tricolorele.

Florentin Pera, selectionerul Romaniei Foto: Bo Amstrup / AP / Profimedia

>> CM handbal feminin: România, învinsă de Germania după o repriză perfectă - Șanse minime la calificare

Florentin Pera, dezamăgit de ratările României din repriza secundă – Laude pentru Cristina Neagu

Chiar dacă a dominat prima repriză și avea un avans de trei goluri la pauză, România a cedat inițiativa în partea a doua, iar Germania a profitat din plin pentru a obține victoria.

La finalul partidei, selecționerul Florentin Pera s-a declarat mulțumit de prima parte a meciului, dar nu și de nivelul tricolorelor din repriza secundă.

„Sunt mulțumit de prima repriză, am jucat bine, o apărare foarte bună, dar în repriza a doua, Germania a fost mai puternică. Nu am jucat la același nivel. În atac, am încercat să schimb ceva, dar Germania a marcat prin flancuri.

În repriza a doua, am ratat prea mult pentru acest nivel. Am avut opt situații unu la unu, cred că au fost momente importante în care puteam rămâne aproape de Germania. Asta e situația, am venit să luptăm până la capăt. Trebuie să câștigăm împotriva Poloniei și a Japoniei.

Cristina a jucat bine în prima repriză. În cea de-a doua parte a fost obosită. Este o jucătoare cu o experiența foarte mare, este bine in acest moment, dar , din punct de vedere fizic, nu este la sută la sută.

Am vrut să îi dau șansa de a ajuta echipa, pentru că este cea mai importantă jucătoare, dar cred că am ratat prea mult și dacă ratăm așa, este dificil să câștigăm împotriva Germaniei” – a declarat Florentin Pera, pentru DigiSport.

Clasamentul Grupei III a CM de handbal feminin

1. Germania – 6 p (88:69)

2. Danemarca – 4 p (64:44) - 1 meci

3. Polonia – 4 p (71:84)

4. România – 2 p (82:91)

5. Japonia – 0 p (60:63) - 1 meci

6. Serbia – 0 p (70:84)