ALTE SPORTURI Joi, 07 Decembrie 2023, 18:18

Betano

Naționala de fotbal a României a obținut de pe primul loc în preliminarii calificarea la EURO 2024, unde tricolorii vor bifa a șasea prezență din istorie la un Campionat European. O istorie care începe în anul 1984, când România a participat în premieră la un turneu final de Campionat European, și care a continuat în 1996, 2000, 2008 și 2016. Betano prezintă mai jos o analiză a participărilor României la Campionatul European, o competiție unde de-a lungul timpului am avut pe bancă nume precum Mircea Lucescu, Anghel Iordănescu, Emerich Jenei și Victor Pițurcă. În cazul lui Anghel Iordănescu acesta a bifat două turnee finale cu naționala tricoloră.

România la Campionatul European: cinci turnee finale, o victorie și o singură prezență în sfer Foto: Betano

EURO 1984, o premieră pentru România

La prima ediție cu România printre competitoare, în Franța 1984, doar opt echipe participau la turneul final al Campionatului European. Tricolorii au debutat contra Spaniei la Saint-Etienne și au obținut un egal (1-1), golul nostru fiind marcat de Ladislau Boloni, în minutul 35. Au urmat două înfrângeri, 2-1 cu Germania Federală și 1-0 cu Portugalia, cu un gol marcat pe final de Nene, cu nouă minute înaintea finalului și astfel prima participare a României la un Campionat European se încheia după faza grupelor. După EURO 84 am rămas cu singurul turneu final la care Mircea Lucescu a stat pe banca tricolorilor și cu debutul lui Gheorghe Hagi la o competiție majoră.

Generația de Aur, cu mâna goală în Anglia 1996

România a ratat calificarea la două Campionate Europene la rând și a revenit în elita fotbalului european în Anglia 1996 cu mari speranțe după rezultatele obținute de Generația de Aur la Cupa Mondială din SUA 1994. Pe cât au fost de mari așteptările, la fel de mare a fost și dezamăgirea după un turneu final complet ratat de tricolori. Am pierdut toate meciurile într-o grupă cu Franța, Bulgaria și Spania. Singurul gol al României a fost marcat de Florin Răducioiu împotriva Spaniei, meci câștigat de iberici cu 2-1. Luate separat nu am jucat rău în niciuna dintre partide. La eșecul cu Franța (1-0) golul marcat de Christophe Dugary la ieșirea dintre buturi a lui Bogdan Stelea a făcut diferența, pentru ca partida pierdută cu 1-0 în fața Bulgariei lui Hristo Stoichkov să rămânem cu amărăciunea golului marcat de Dorinel Munteanu și pe care arbitrii nu l-au văzut la momentul respectiv. Cu tehnologia de astăzi reușita ar fi fost validată fără nicio problemă.

EURO 2000, prima și singura victorie

Pentru prima dată în istorie România s-a calificat consecutiv la două Campionate Europene. În 2000, turneul final a fost găzduit în premieră de două țări, Belgia și Olanda. Și tot în premieră naționala României a depășit faza grupelor, obținând cel mai bun rezultat din istorie la un EURO. Tricolorii au obținut patru puncte într-o grupă cu Germania, Anglia și Portugalia, reușind prima și până acum singura victorie la un Campionat European, 3-2 contra englezilor, într-un meci în care am avut în teren un mix între generația lui Gheorghe Hagi și noua generație reprezentată de Cristi Chivu. Și acum ne pare rău de înfrângerea contra Portugaliei venită târziu în minutul 90+4. Am întâlnit Italia în sferturile de finală, partidă pierdută cu 2-0 și care a marcat ultima apariție a lui Gheorghe Hagi la echipa națională după o carieră impresionantă.

Fără înfrângere cu Franța și Italia, dar acasă după faza grupelor

Nu mai puțin de opt ani am așteptat până la următoarea calificare, România revenind la Campionatul European în 2008, cu Victor Pițurcă pe banca tehnică. Un turneu final, coincidență, găzduit de asemenea de două țări, Austria și Elveția. Fără prea multă șansă la tragerea la sorți am ajuns într-o grupă de foc, întâlnind Franța, Italia și Olanda. După 1-1 cu Franța și 0-0 cu Italia, cu penalty ratat de Adrian Mutu în minutul 81, am ajuns să jucăm pentru calificare în ultima etapă contra Olandei, dar n-am rezistat decât o repriză și am pierdut în cele din urmă cu 2-0. Un turneu final pe urma căruia sentimentul general a fost unul că se putea obține mai mult cu ceva șansă.

Ne-a bătut Albania, o debutantă!

După alți opt ani de așteptare am revenit la EURO 2016, primul Campionat European cu 24 de echipe la start. În premieră am deschis turneul final contra echipei gazdă, Franța, pe impunătorul Stade de France. Un meci deloc rău pe care l-am pierdut, cu 2-1, în urma unui gol primit în minutul 89. Au urmat remiza cu Elveția (1-1) și înfrângerea contra Albaniei (1-0), o debutantă la un turneu final, rezultat care a echivalat cu eliminarea României din competiție și plecarea lui Anghel Iordănescu de la cârma primei reprezentative.

În cinci participări la Campionatul European naționala României a disputat 16 meciuri și a câștigat unul singur. Bilanțul este completat de cinci remize și nu mai puțin de zece înfrângeri. Cu excepția EURO 2000, când am marcat patru goluri, la niciun alt turneul final european n-am înscris mai mult de două goluri pe competiție.

Un bilanț pe care noua generație condusă din teren de Ianis Hagi și Radu Drăgușin speră să o îmbunătățească la EURO 2024, unde România face parte dintr-o grupă accesibilă, cu Belgia, Slovacia și o echipă care va veni din barajele de Liga Națiunilor.

Campionatul European din 2024 se va desfășura în perioada 14 iunie – 14 iulie, iar Betano este Sponsor Oficial Global al întrecerii din Germania.