ALTE SPORTURI Miercuri, 06 Decembrie 2023, 09:41

1

România a fost învinsă categoric de Danemarca în ultimul meci disputat înaintea Grupelor Principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin, scor 39-23, iar selecționerul Florentin Pera a explicat diferența uriașă de pe tabelă.

Florentin Pera, selectionerul Romaniei Foto: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

>> CM handbal feminin: România, surclasată de Danemarca înaintea Grupelor Principale

„Toate danezele joacă în Liga Campionilor, la noi sunt multe care nu joacă nici la club”, spune Florentin Pera

Selecționerul României s-a declarat dezamăgit de prestația „tricolorelor”, dar a explicat că această diferență este una normală, având în vedere faptul că adversarele evoluează la un nivel foarte ridicat și la echipele de club.

„Este o diferenţă, în primul rând, prin faptul că toate jucătoarele din naţionala daneză joacă în Liga Campionilor. La noi, sunt multe jucătoare care nici măcar nu joacă la echipele de club. E normal să fie şi o presiune într-un astfel de meci, cu 12.000 de fani. Chiar dacă am încercat mereu să revenim, nu a fost să fie.

Am început mai slab, 1-4 pentru ele, am revenit, a fost o perioadă în care am mers cap la cap. Bineînţeles, am şi riscat. Am jucat 7 contra 6, am încercat şi 5+1 combinat în apărare, am încercat tot ce se putea pentru a reveni în joc. Danemarca a fost echipa mai bună. Am spus-o din start, danezele sunt candidatele principale la câştigarea titlului mondial.

Asta nu ne scuză nouă erorile şi greşelile. Le-am favorizat, au marcat goluri uşoare pe contraatac. O echipă ca Danemarca te taxează. Era foarte greu să revenim în joc după ce şi-au creat un avantaj important. În repriza a doua nu am arătat rău, dar am ratat foarte mult din situaţii clare. Am ratat de trei ori şi de la şapte metri. Am avut vreo 10 situaţii create singur cu portarul pe care le-am ratat. Poarta lor a fost foarte bună astăzi.

Am câştigat jucătoare azi, jucătoare pentru viitor. Trebuie să strângem rândurile după această înfrângere. Trebuie să fim mai determinaţi pe faza de apărare. Nu sunt mulţumit de cum ne-am prezentat într-un asemenea meci în faza grupelor” - Florentin Pera, citat de Fanatik.

>> CM handbal feminin: Componența Grupelor Principale

Florentin Pera: „Vom trece peste acest moment. Trebuie să ne concentrăm și să învingem Germania”

Selecționerul a precizat că meciul cu Danemarca nu era cel mai important pentru România și a explicat că partida cu Germania va decide cine merge în „sferturi”.

„Eu am încredere în potenţialul echipei şi, de când sunt la echipa naţională, am avut două meciuri nereuşite: cu Franţa şi azi cu Danemarca, printre cele mai puternice din lume.

Dar, trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm la meciul cu Germania. A jucat extraordinar cu Polonia. Vom vedea ce va fi cu Germania, dar am încredere că vom trece peste acest moment.

Presiunea nu a fost cea mai mare în acest joc. Presiunea a fost cu Serbia şi indiferent de rezultatul de astăzi, trebuia să învingem Germania pentru că era o luptă: noi, Danemarca şi Germania. Chiar dacă azi am fi câştigat cu Danemarca şi am fi pierdut cu Germania, nu ne-ar fi ajutat prea mult victoria.

Eu zic că echipa are puterea să treacă peste acest moment şi să aducem o bucurie suporterilor noştri, cărora le mulţumesc pentru atmosfera creată într-o sală de 12.000 de locuri” - Florentin Pera.

Rezultatele României în Grupa E:44-19 vs Chile, 37-28 vs Serbia, 23-39 vs Danemarca.

>> Cristina Neagu, noi detalii de la ultimul ei Campionat Mondial: „Îmi doresc să ajut echipa”

Programul României în Grupa Principală III

7 decembrie, ora 19:00 / România - Germania

9 decembrie, ora 16:30 / România - Japonia

11 decembrie, ora 19:00 / Polonia - România.

Grupa Principală III

1. Danemarca 4p / 64-44

2. Germania 4p / 64-47

3. România 2p / 60-67

4. Polonia 2p / 49-63

5. Japonia 0p / 60-63

6. Serbia 0p/ 49-62.

Cum va arăta tabloul sferturilor

Locul 1 din GP1 vs Locul 2 din GP3

Locul 1 din GP2 vs Locul 2 din GP4

Locul 1 din GP3 vs Locul 2 din GP1

Locul 1 din GP4 vs Locul 2 din GP2

Lotul României pentru Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 2023

Portari: Diana Ciucă (CS Rapid București), Yuliya Dumanska (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea);

Extreme stânga: Nicoleta Dincă (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Alexandra Dindiligan (CSM București);

Interi stânga: Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Cristina Neagu (CSM București), Claudia Pașcan (SCM "U" Craiova), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina);

Centri: Eliza Buceschi (CS Rapid București), Cristina Laslo (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Andreea Popa (Dunărea Brăila);

Interi dreapta: Daria Bucur (Gloria Buzău), Alicia Gogîrlă (SCM Râmnicu Vâlcea);

Extreme dreapta: Alexandra Badea (CS Rapid București), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud);

Pivoți: Nicoleta Balog (Dunărea Brăila), Lorena Ostase (CS Rapid București), Crina Pintea (CSM București).

>> Aici poți citi o amplă prezentare a Campionatului Mondial de handbal feminin din 2023

Bilanțul României la fiecare ediție de la Campionatul Mondial de handbal la care a participat

CM din 2021 din Spania - Locul 13: 3 victorii / 0 remize / 3 înfrângeri / 202-146 (+56 golaveraj)

CM din 2019 din Japonia - Locul 12: 3 victorii / 0 remize / 5 înfrângeri / 181-227 (-46)

CM din 2017 din Germania - Locul 10: 4 victorii / 0 remize / două înfrângeri / 150-140 (+10)

CM din 2015 din Danemarca - Locul 3: 5 victorii / 0 remize / 4 înfrângeri / 270-225 (+45)

CM 2013 din Serbia - Locul 10: 4 victorii / o remiză / două înfrângeri / 161-127 (+34)

CM din 2011 din Brazilia - Locul 13: două victorii / o remiză / 3 înfrângeri / 166-183 (-17)

CM din 2009 din China - Locul 8: 5 victorii / o remiză / 3 înfrângeri / 306-231 (+75)

CM din 2007 din Franța - Locul 4: 7 victorii / 0 remize / 3 înfrângeri / 323-284 (+39)

CM din 2005 din Rusia - Locul 2: 9 victorii / 0 remize / o înfrângere / 322-249 (+73)

CM din 2003 din Croația - Locul 10: 4 victorii / o remiză / 3 înfrângeri / 244-206 (+38)

CM din 2001 din Italia - Locul 17: o victorie / 0 remize / 4 înfrângeri / 129-135 (-6)

CM din 1999 din Danemarca și Norvegia - Locul 4: 5 victorii / 0 remize / 4 înfrângeri / 250-196 (+54)

CM din 1997 din Germania - Locul 12: 3 victorii / 0 remize / 3 înfrângeri / 186-161 (+25)

CM din 1995 din Austria și Ungaria - Locul 7: 6 victorii / 0 remize / două înfrângeri / 232-175 (+57)

CM din 1993 din Norvegia - Locul 4: 4 victorii / 0 remize / 3 înfrângeri / 156-129 (+27)

CM din 1990 din Coreea de Sud - Locul 7: o victorie / o remiză / 3 înfrângeri / 90-100 (-10)

CM din 1986 din Olanda - Locul 5: 5 victorii / o remiză / o înfrângere / 151-129 (+22)

CM din 1982 din Ungaria - Locul 8: 3 victorii / 3 remize / o înfrângere / 159-122 (+37)

CM din 1978 din Cehoslovacia - Locul 7: 3 victorii / 0 remize / două înfrângeri / 78-67 (+11)

CM din 1975 din URSS - Locul 4: 4 victorii / 0 remize / 3 înfrângeri / 102-83 (+19)

CM 1973 din Yugoslavia - Locul 2: 4 victorii / 0 remize / o înfrângere / 67-52 (+15)

CM 1971 din Olanda - Locul 4: 2 victorii / o remiză / două înfrângeri / 51-51 (0)

CM 1965 din Germania - Locul 6: 0 victorii / două remize / o înfrângere / 18-21 (-3)

CM 1962 din România - Locul 1: 4 victorii / o remiză / 0 înfrângeri / 41-17 (+24)

CM 1957 din Yugoslavia - Locul 9: 0 victorii / 0 remize / două înfrângeri / 2-9 golaveraj

Total: 164 de meciuri / 91 de victorii / 12 remize / 61 de înfrângeri / 4037-3465 (+572) golaveraj.

Cele mai bune rezultate ale României în istoria participărilor la CM de handbal feminin

Cele mai bune rezultate ale României au fost: aurul câștigat la ediția din 1962, una care a avut loc în țara noastră. La competiție au luat parte 9 echipe, iar România a trecut de Danemarca în finala mare, scor 8-5.

Din acea echipă au făcut parte: Liliana Borcea, Ana Starck, Edeltraut Franz, Iuliana Naco, Aurelia Szoke-Sălăgeanu, Constanţa Dumitraşcu, Antoaneta Oţelea-Vasile, Felicia Gheorghiţă, Irina Nagy, Cornelia Constantinescu, Aurora Leonte-Niculescu, Iozefina Ugron, Martina Constantinescu-Scheip, Elena Hedesiu, Victoria Dumitrescu și Ana Nemetz. Antrenori: Constantin Popescu, Niculae Nedeff.

Mai apoi, România a mai bifat trei medalii: argint în 1973 (înfrângere în finală cu 16-11 contra țării gazdă, Yugoslavia), tot argint în 2005 (a fost învinsă în marea finală de Rusia, scor 28-23) și bronz în 2015 (31-22 contra Poloniei în finala mică).

Campionatul Mondial are loc în premieră în trei țări, Danemarca, Suedia și Norvegia, între 29 noiembrie - 17 decembrie, cu 32 de echipe naționale la start. Europa are 16 locuri alocate pentru CM, iar trei dintre acestea au fost ocupate direct de echipele națiunilor gazdă. Acestora li s-a adăugat Muntenegru, Franța și Olanda, în urma clasărilor de la CE 2022.