ALTE SPORTURI Luni, 04 Decembrie 2023, 12:33

​România a înregistrat o victorie (8-5 vs SUA) şi o înfrângere (2-8 vs Japonia), luni, în prima zi a Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte. Competiția are loc la Chengdu (China).

Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu Foto: Tobias SCHWARZ / AFP / Profimedia

Rezultatele României în prima zi a Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte

România vs SUA 8-5

Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs vs Lily Zhang/Jishan Liang 2-1 (11-5, 14-12, 4-11)

Elizabeta Samara vs Amy Wang 3-0 (11-1, 11-9, 11-6)

Andrei Istrate vs Sid Naresh 1-2 (6-11, 11-8, 7-11)

Elizabeta Samara vs Wang Sung 1-2 (11-3, 8-11, 6-11)

Ovidiu Ionescu/Andrei Istrate vs Jishan Liang/ Sid Naresh 1-0 (11-9).

România vs Japonia 2-8

Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs vs Shunsuke Togami/Tomokazu Harimoto 1-2 (5-11, 11-8, 7-11)

Adina Diaconu vs Hina Hayata 1-2 (9-11, 11-9, 9-11)

Darius Movileanu vs Tomokazu Harimoto 0-3 (4-11, 12-14, 7-11)

Adina Diaconu/Andreea Dragoman vs Miwa Harimoto/Miyuu Kihara 0-1 (8-11).

Marţi, România va juca împotriva Australiei (07:00, ora României) şi împotriva Franţei (ora 13:00).

De știut despre formatul CM de tenis de masă pe echipe mixte

Ordinea meciurilor este dublu mixt, simplu feminin (jucătoare care nu ia parte la dublu mixt), simplu masculin (jucător care nu ia parte la dublu mixt), dublu feminin, dublu masculin. Ordinea punctelor 4 şi 5 va fi determinată de căpitanul echipei mai slab cotate.

Meciurile vor fi de trei seturi (rezultat 3-0 sau 2-1). Câştigătoare este echipa care acumulează în total 8 seturi. Fiecare component poate disputa maximum două meciuri (simplu şi dublu).

La competiţie participă 18 echipe naţionale, lotul României fiind compus din Bernadette Szocs (numărul 12 mondial), Elizabeta Samara (31 mondial), Adina Diaconu (49 mondial), Andreea Dragoman (67 mondial), Eduard Ionescu (65 mondial), Ovidiu Ionescu (111 mondial), Andrei Istrate (141 mondial), Darius Movileanu (159 mondial), scrie Agerpres.