​Mark Allen a câștigat turneul Champion of Champions, primul său titlu din 2023, după ce l-a învins pe Judd Trump, scor 10-3, în finala de la Bolton.

În finala de duminică, nord-irlandezul Allen a bifat un break de 137 de puncte (și alte cinci de peste 50 de puncte), în timp ce englezul Trump a părut că-i poate pune probleme doar în cel de-al doilea frame, când a reușit un break de 123 de puncte.

Mark Allen (locul 4 mondial) va primi £150.000 pentru triumful de la „University of Bolton Stadium”, iar Judd Trump (locul 2) va fi recompensat cu £60.000.

Allen a fost jucătorul sezonului 2022/23 (a câștigat trei turnee de clasament), dar nu a avut parte de un început prea bun în actuala campanie. El i-a dedicat victoria lui Joe Shortt (fostul său antrenor), care a murit în acest an.

„De asta jucăm, să evoluăm în fața unui public ca acesta și în fața celor mai buni jucători din lume. Este bine că l-am învins, dar știu că se va întoarce.

V-aș spune ce cred despre startul de sezon, dar a fost slab. Am fost puțin pierdut, Joe Short nu mai e alături de noi. Eu și tatăl meu am pierdut unul dintre cei mai apropiați prieteni.

Să câștig un turneu de acest nivel, să câștig acest titlu, înseamnă mult și cred că sunt în formă. Am muncit atât de mult să îmi cresc nivelul de joc. Să vin aici și să mă simt în formă e mai important decât orice altceva” - Mark Allen.

Mark Allen a câștigat turneul „Champion of Champions” în 2020 și 2023. Doar Ronnie O'Sullivan (2013, 2014, 2018, 2022) și Neil Robertson (2015, 2019) s-au mai impus de cel puțin două ori la această competiție.

\uD83C\uDFC6 Mark Allen joins Ronnie O'Sullivan and Neil Robertson as the only multiple-time Champion of Champions!



Greatness. #Cazoo | #ChampOfChamps pic.twitter.com/zXBhbErs1h