Joi, 27 Iulie 2023

Constantin Popovici și Cătălin Preda au cucerit medaliile de aur și de argint în concursul de sărituri în apă de la mare înălțime de la Fukuoka (Japonia), iar noul campion mondial a vorbit joi despre performanța sa.

Constantin Popovici Foto: Andrea Staccioli/Deepbluemedia/Insidefoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Constantin Popovici: „M-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea”

Popovici (34 ani) a explicat cum s-a antrenat de multe ori pe banii săi și cere ca România să investească mai mult în acest sport. El dorește să participe și în proba de platformă 10 metri la Mondialele de la Doha (februarie 2024).

„Este extrem de multă muncă în spate şi cred că doar eu ştiu cât de mult am muncit pentru asta. Azi am primit răsplata. Această probă a fost cea pe care m-am concentrat la această ediţie. Sper că la anul voi merge mai bine şi la 10 metri” - Constantin Popovici, citat de as.ro.

„Sunt țări care recunosc acest sport ca un sport de viitor, probabil care va ajunge și unul olimpic. În SUA și Canada sunt bazine speciale pentru asta. Ei investesc pentru că știu că va fi un sport olimpic și vor fi gata să ia medalii.

În alte țări, interesul e aproape zero. În România e puțin interes, ar trebui mai mult, pentru că avem cei mai buni săritori din lume. E puțin trist că ești singur. Eu m-am antrenat de multe ori singur, pe cheltuiala mea.

Ei vor să ieși campion mondial, dar nu prea se dau bani. Mai sunt alte sporturi, precum săriturile în apă. Dacă s-ar investi mai mult, poate am ajunge unde am fost odată.

Eu am fost pe locul 8 în lume în 2008. M-am lăsat în 2011 din cauza asta, apoi am revenit în 2018. Am revenit de plăcere. Eu fac asta pentru mine. De asta am investit banii mei, pe care i-am câștigat cu oase rupte. Nu aștept de la nimeni să facă ceva pentru mine, că s-ar putea să aștept mult și bine” - Constantin Popovici pentru GSP.

Constantin Popovici și Cătălin Preda, aur și argint la high-diving

Constantin Popovici a cucerit aurul cu un total de 472.80 puncte, iar Preda a câștigat argintul cu un total de 438.45 puncte.

De știut:

Introdus în calendarul Campionatelor Mondiale de natație în 2013, concursul de sărituri în apă de la 27 m este câștigat în premieră de un sportiv român.

Constantin Popovici este al doilea european care cucerește medalia de aur în această competiție. Primul a fost britanicul Gary Hunt (în 2015 și 2019).

Constantin și Cătălin sunt medaliați cu aur și argint și la Campionatul European de la Roma, din 2022, în concursul de high-diving.

Sărituri în apă de la mare înâlțime, 27m, clasament final

1. Constantin Popovici (România) 472.80 puncte

2. Cătălin Preda (România) 438.45

3. Gary Hunt (Marea Britanie) 426.30

4. Oleksiy Prygorov (Ucraina) 423.15

5. Aidan Heslop (Marea Britanie) 413.05

6. Carlos Gimeno (Spania) 396.00

7. James Linchestein (SUA) 390.20

8. Miguel Garcia Celis (Columbia) 374.40

9. Matt Cooper (SUA) 363.15

10. Sergio Guzman (Mexic) 361.65