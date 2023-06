ALTE SPORTURI Vineri, 30 Iunie 2023, 08:03

Betano

​Ediția cu numărul 110 a Marii Bucle debutează, sâmbătă, 1 iulie, la Bilbao, în nordul Spaniei și se va încheia trei săptămâni mai târziu pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysee, după ce caravana rutierilor va fi parcurs un total de 3.404 kilometri vreme de 21 de etape. Jonas Vingegaard este ultimul câștigător al trofeului, dar dublul învingător Tadej Pogacar este dornic și pregătit de revanșă.

Turul Franței Foto: Betano

Pe Betanooferta pentru Turul Franței este una generoasă, cu pariuri pe câștigătorul fiecărei etape, pariuri antepost pentru obținerea victoriei la general. În același timp se poate paria și pe clasamentul cățărătorilor sau pe ierarhia tricoului verde al sprinterilor. Nu trebuie uitate nici spectaculoasele duelurile H2H între rutierii de top din pluton.

Turul Franței 2023 debutează cu o etapă în linie de 182 de kilometri în jurul localității basce Bilbao. Vedeți aici cotele pentru favoriții la câștigarea primei etape.

Pogacar vs Vingegaard pentru victorie în Turul Franței 2023

Fără doar și poate, în centrul atenției pentru victoria la general în Turul Franței se vor afla slovenul Tadej Pogacar și danezul Jonas Vingegaard. Vorbim de câștigătorii ultimelor trei ediții, doi rutieri din noua generație extrem de talentați, cu rezultate remarcabile în acest sezon. Cei doi s-au mai confruntat o singură dată de la duelul aprig din 2022, în martie anul acesta, când Pogacar l-a învins pe Vingegaard în Paris – Nisa.

Tadej Pogacar (cota 2.10)

În vârstă de 24 de ani, Pogacar are deja în palmares două victorii la general în Turul Franței. A câștigat în 2020 chiar la debut și a confirmat tricoul galben un an mai târziu. Pogacar și-a adjudecat în acest an Paris – Nisa, Turul Flandrei, Amstel Gold Race și Săgeata Valonă, după care a căzut în Liege Bastogne Liege. O accidentare din care și-a revenit, cucerind titlurile naționale în Slovenia la contratimp și în cursa de fond.

Jonas Vingegaard (cota 2.10)

Danezul Vingegaard a surprins pe toată lumea cu victoria obținută în Turul Franței anul trecut. Ciclistul în vârstă de 25 de ani ajunge în Marea Buclă cu victorii la general în Turul Țării Bascilor și Criterium Dauphine, ultima întrecere mare pregătitoare pentru Le Tour.

Jay Hindley (cota 20.00)

La 27 de ani, australianul Jai Hindley își face debutul în Turul Franței. Fără victorie în cursele la care a luat startul în acest an, Hindley are pe cartea de vizită câștigarea Turului Italiei în 2022, când s-a impus în fața lui Richard Carapaz și a lui Mikel Landa. În cursa Criterium Dauphine din luna iunie, Hindley s-a clasat al patrulea la general, arătând o formă promițătoare pentru Turul Franței.

Cote clasamentul cățărătorilor

Tadej Pogacar – cota 4.00

Jonas Vingegaard – cota 5.00

Giulio Ciccone – cota 5.50

Tricoul alb cu buline roșii al celui mai bun cățărător din Turul Franței reprezintă an de an o provocare în plus pentru rutieri.

În ultimii trei ani câștigătorul Turului Franței la general a obținut primul loc și în ierarhia cățărătorilor.

Cote clasamentul pe puncte

Jasper Philipsen – cota 2.20

Wout Van Aert – cota 2.80

Fabio Jakobsen – cota 5.00

Viteziștii plutonului vor avea propria lor bătălie de dus în Turul Franței pentru mult râvnitul tricou verde al ierarhiei pe puncte.

Principal favorit în oferta Betano este belgianul Jasper Philipsen, rutier cu șase victorii obținute în acest sezon. Philipsen a câștigat două etape în Turul Franței din 2022.

Tricoul verde i-a revenit în 2022 belgianului Wout Van Aert, ciclist care a obținut recent titlul național la contratimp. Van Aert a câștigat ierarhia pe puncte în Turul Elveției, iar în primăvară a triumfat în clasica E3 Saxo.

Rutieri care să câștige o etapă

O secțiune specială în oferta Betano pentru Turul Franței este dedicată rutierilor favoriță să câștige o etapă din cele 21 programate.

Fără să fie favorit la victoria generală, olandezul Mathieu Van Der Poel rămâne unul dintre cicliștii de la care se așteaptă să anime cursa, cota 1.55 pe Betano. Cu o singură victorie de etapă obținută în Turul Franței 2021, Van Der Poel este flămând să-și completeze palmaresul cu alte reușite în cea mai importantă cursă ciclistă din lume.

Alți rutieri de luat în seamă în această secțiune sunt francezii Julian Alaphilippe (cota 2.10) sau Christophe Laporte (cota 2.55).

La startul Turului Franței din acest an se vor alinia 176 de rutieri, iar Betano te provoacă să pariezi pe numărul celor care vor încheia cea mai importantă cursă din calendar:

Peste 144.5 – Cota 2.00

Sub 144.5 – Cota 1.75.