Ciclistul elvețian Gino Mader a murit la doar 26 de ani, după cum anunță jurnaliștii de la L'Equipe. Rutierul nu a mai putut fi salvat după ce a căzut într-o râpă în timpul etapei a cincea din Turul Elveției.

Accidentul s-a petrecut în partea finală a etapei a cincea din Turul Elveției la ciclism. Gino a scăpat controlul bicicletei sale și a căzut într-o râpă. A fost transportat de urgență la spital cu elicopterul, dar din păcate nu a mai putut fi salvat.

Echipa Bahrain Victorious (de care aparținea rutierul) a confirmat de asemenea decesul survenit în cursul zilei de vineri.

„Cu profundă tristețe și cu inima sfâșiată trebuie să anunțăm dispariția lui Gino Mader, vineri, 16 iunie, după o cădere foarte gravă în timpul etapei 5 a Turului Elveției.

Gino a pierdut lupta pentru a-și reveni după rănile grave pe care le-a suferit.

Întreaga noastră echipă este devastată de acest accident tragic, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de familia lui Gino în această perioadă incredibil de dificilă” - Bahrain Victorious.

Swiss cyclist Gino Mader has died at the age of 26.



He crashed heavily on stage five of the Tour de Suisse. pic.twitter.com/mXzak22gAa