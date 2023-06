ALTE SPORTURI Vineri, 09 Iunie 2023, 13:39

Magnumbet

Finala Champions League din sezonul 2022-2023 va avea loc sambata, 10 Iunie, la Istanbul, urmand sa fie puse fata in fata Manchester City si Inter Milano. La prima vedere se anunta o finala foarte dezechilibrata, englezii pornind ca mari favoriti atat pe hartie, cat si la toate casele de pariuri.

Finala Champions League Foto: Pexels

Manchester City este in cautarea primului trofeu european din istoria clubului, Guardiola si elevii sai avand o ocazie buna de a realiza tripla in acest sezon, dupa triumful din Premier League si din FA Cup.

De cealalta parte, Inter Milano este vazuta de toata lumea cu sansa a doua in ceea ce se anunta una dintre cele mai dezechilibrate finale din ultimii ani. Totusi, milanezii cred in sansa lor, mai ales ca intr-o finala se poate intampla orice, iar toti jucatorii vor fi extrem de motivati.

Pariaza fara depunere pe finala Champions League

Microbistii pasionati de pariuri sportive cu siguranta vor plasa cateva pariuri in ziua meciului, iar in cele ce urmeaza va prezentam cateva idei despre cum puteti paria in mod gratuit pe finala Champions League, fara sa depuneti bani la operatorii de jocuri de noroc online.

Pe piata de gambling online, majoritatea operatorilor acorda jucatorilor rotiri fara depunere la inregistrare, astfel incat utilizatorii sa poata testa platforma respectiva in mod gratuit, ca ma apoi daca acesta considera ca i se pare atractiva si interesanta, sa efectueze si un depozit.

Principalele nume de pe piata jocurilor de noroc din Romania, cum ar fi Superbet, Betano, Netbet, Maxbet, etc., acorda jucatorilor fie rotiri gratuite fara depunere la cazino, fie freebeturi pentru platforma de pariuri sportive. In ambele cazuri, puteti profita de acest lucru si sa activati aceste oferte dupa inregistrare si dupa verificarea identitatii, iar mai apoi sa pariati pe meciurile favorite, cum ar fi si acesta dintre Manchester City si Chelsea.

In cazul in care optati pentru o oferta la cazino, trebuie sa stii ca unele oferte nu impun conditii de rulaj, cum este cea de la Betano. Exista si oferte cu conditii de rulaj minime (x1) sau cu conditii ceva mai dificil de indeplinit. In orice caz, se gasesc solutii, iar dupa rulaj puteti folosi suma de bani in orice mod doriti, la pariuri, sau, bineinteles, puteti efectua chiar si o retragere pe card.

Unde gasesti oferte fara depunere

Exista mai multe site-uri care centralizeaza ofertele fara depunere acordate de cazinouri si de casele de pariuri online. Puteti gasi lista actualizata cu oferte gratuite pe site-ul faradepunere.ro sau cu o simpla cautare pe google.

Dupa ce ai accesat site-ul cu toate ofertele fara depunere, tot ce trebuie sa faci este sa iti alegi din lista un cazino sau casa de pariuri la care sa iti deschizi cont si apoi sa faci verificarea identitatii. De regula procesul verificarii dureaza de la cateva ore pana la 48 de ore. Dupa confirmarea identitatii de catre operator, vei primi cadoul fara depunere pe care l-ai ales.

Pariuri atractive pentru finala Champions League

In primul rand, Manchester City este favorita certa din toate punctele de vedere, iar cota pentru o victorie in timpul regulamentar de joc este cotata la 1.47 in acest moment. Vorbim de o cota destul de interesanta in conditiile date, fie ca este jucata single, fie ca este combinata cu alte cote pe bilet.

O cota si mai interesanta este cea de 2.12 pentru pariul ca Manchester City se va impune in timpul regulamentar, dar in acelasi timp vom avea parte si de minimum trei goluri in meci finala UEFA Champions League.

In final, indiferent daca alegi sa pariezi fara depunere sau daca alegi sa efectuezi un depozit, nu uita sa joci responsabil si sa nu aloci niciodata sume mai mari decat iti permiti sa pierzi. Specialistii recomanda sa nu fie alocat mai mult de 5-10% din venitul lunar catre jocuri.