Luca Brecel a surprins întreaga lume a snooker-ului și a devenit primul campion mondial din Europa continentală. După ce l-a învins pe Mark Selby în marea finală, belgianul a vorbit despre cum s-a pregătit pentru turneul de la Crucible și a dezvăluit cum își va petrece următoarele zile.

Luca Brecel Foto: Zhai Zheng / Xinhua News / Profimedia

Luca Brecel abia s-a antrenat și „s-a îmbătat ca naiba” la Crucible

Brecel a dezvăluit că abia s-a antrenat pentru turneul de la Crucible și că s-a „îmbătat ca naiba” între victoriile cu Mark Williams și Ronnie O'Sullivan, ceea ce „nu ar trebui să fie legal”.

„A fost o săptămână nebună. Fără antrenament, doar petreceri. Nu ar trebui să fie legal. Nu mă voi culca devreme, dar nu va fi o noapte sălbatică. Doar câteva beri.

Înainte de startul turneului eram doar la petreceri. Stăteam treaz până la 6-7 dimineața, mă jucam FIFA cu prietenii, beam, nu mă antrenam. După ce l-am învins pe Mark Williams, am ajuns acasă la 7 dimineața, a doua zi m-am întors mort de beat la 5-6 dimineața. Apoi, a trebuit să mă întorc pentru următorul meci.

Acum va fi foarte liniște, ca să fiu sincer. Sunt epuizat. Cred că avem două sau trei luni de pauză (noul sezon va debuta pe 22 august), dar asta este exact ceea ce ai nevoie după asta” - Luca Brecel pentru BBC.

Luca Brecel nu știe cum a reușit să-l învingă pe Mark Selby

„E ireal. Când s-a apropiat de la 16-10 la 16-15, simțeam că mă zbat în van. Nu mai credeam cu adevărat în victorie, vă spun sincer, eram absolut terminat. Știam că am nevoie de câteva șanse, că trebuie să mă adun și să mă liniștesc.

În ultimul frame am fost stăpân pe mine, am fost în control. Am avut capacitatea să rămân concentrat, am încercat să găsesc cel mai bun unghi pentru fiecare lovitură.

A fost o eliberare incredibilă să pot trece linia de sosire. Multe lucruri mi-au trecut prin minte. Toate acele povești pe care le-am auzit despre mine de-a lungul timpului, cum că nu sunt suficient de bun.

Mark e cel mai rău oponent pe care îl poți avea într-o finală. E un luptător incredibil, nu te lasă să respiri, vine după tine indiferent de scor. Nu știu cum am reușit să câștig acest meci.

Dacă aș fi pierdut această finală, m-aș fi simțit foarte rău pentru o perioadă lungă. În general nu las înfrângerile să mă afecteze, dar acum miza și presiunea au fost mult prea mari” - Luca Brecel pentru Eurosport.

Luca Brecel, victorie uriașă pentru snooker-ul din Europa: „O să explodeze”

Brecel este doar al cincilea jucător din afara Regatului Marii Britanii care se impune la Campionatul Mondial și este sigur că victoria sa va aduce o schimbare în snooker-ul european.

„Am fost atât de emoționat deoarece voiam să reușesc acest lucru pentru Belgia și pentru Europa. Va exploda (n.r. snooker-ul în Europa). Se va întâmpla, abia aștept să văd ce va aduce această victorie lumii.

Cine credea că acest moment va veni chiar acum. Am doar 28 de ani și mai am atât de mult timp în carieră. Este ireal și știu că în următoarele săptămâni se va simți ca un vis.

Nu știu ce se va întâmpla după ce voi ajunge acasă. Probabil că voi apărea pe la o mulțime de emisiuni și voi oferi multe interviuri. Vor fi niște săptămâni nebune” - Luca Brecel pentru BBC.

Luca Brecel va fi prezent la un turneu demonstrativ, la două zile după câștigarea CM Snooker

La doar două zile după cel mai important succes al carierei, Luca Brecel va participa la un turneu demonstrativ în Austria.

„Am câștigat titlul mondial și în două zile voi fi la Viena Open, pentru a participa la acel turneu. Ăsta sunt eu, iubesc să fiu la masa de snooker, indiferent de loc sau de miză.

Nu sunt genul de persoană care să țintească anumite turnee în particular, astfel că nu m-am gândit niciodată că pot deveni campion mondial. La fiecare turneu la care am participat am încercat să mă bucur de timpul petrecut la masa de joc.

Să fii campion mondial e cea mai mare realizare posibilă și nu voi conștientiza pentru mult timp ceea ce am realizat” - Luca Brecel pentru Eurosport.

De știut:

Pentru victoria din marea finală, Luca Brecel va fi recompensat cu £500.000. De cealaltă parte, Mark Selby va primi £200.000.

Mark Selby va împărți bonusul de £55.000 de lire sterline (cel dat pentru breakul maxim) cu Kyren Wilson (a produs breakul de 147 în primul tur de la Crucible).

Aceasta a fost a șasea finală de la CM de Snooker pentru Mark Selby. A pierdut-o pe prima (în 2007, cu John Higgins), dar s-a revanșat la următoarele patru: (2014, 2016, 2017 și 2021).

Luca Brecel i-a învins la CM Snooker 2023 pe Ricky Walden (locul 24 mondial / scor 10-9), Mark Williams (8 / 13-11), Ronnie O'Sullivan (1 / 13-10), Si Jiahui (80 / 17-15) și Mark Selby (2 / 18-15).

Luca Brecel este primul jucător din Europa continentală care câștigă titlul de campion mondial.

În istoria Campionatului Mondial, doar cinci campioni au fost din afara Regatului Marii Britanii: Horace Lindrum (Australia, în 1952), Cliff Thorburn (Canada, în 1980), Ken Doherty (Irlanda, în 1997), Neil Robertson (Australia, în 2010) și Luca Brecel (Belgia, în 2023).

În 2012, Luca Brecel devenea cel mai tânăr jucător care a participat la Crucible (17 ani și 45 de zile).

Brecel (28 de ani) nu câștigase niciun meci pe tabloul principal de la Crucible la primele 5 participări.

Prima ediție a Mondialului a avut loc în anul 1927, iar din 1977 turneul se desfașoară la „Teatrul Crucible” din Sheffield. Era modernă a competiției (un fel de „Era Open” din tenis) a început în 1969.

Lista tuturor campionilor de la Crucible

2023 - Luca Brecel

2022 - Ronnie O'Sullivan

2021 - Mark Selby

2020 - Ronnie O'Sullivan

2019 - Judd Trump

2018 - Mark Williams

2017 - Mark Selby

2016 - Mark Selby

2015 - Stuart Bingham

2014 - Mark Selby

2013 - Ronnie O'Sullivan

2012 - Ronnie O'Sullivan

2011 - John Higgins

2010 - Neil Robertson

2009 - John Higgins

2008 - Ronnie O'Sullivan

2007 - John Higgins

2006 - Graeme Dott

2005 - Shaun Murphy

2004 - Ronnie O'Sullivan

2003 - Mark Williams

2002 - Peter Ebdon

2001 - Ronnie O'Sullivan

2000 - Mark Williams

1999 - Stephen Hendy

1998 - John Higgins

1997 - Ken Doherty

1996 - Stephen Hendry

1995 - Stephen Hendry

1994 - Stephen Hendry

1993 - Stephen Hendry

1992 - Stephen Hendry

1991 - John Parrott

1990 - Stephen Hendry

1989 - Steve Davis

1988 - Steve Davis

1987 - Steve Davis

1986 - Joe Johnson

1985 - Dennis Taylor

1984 - Steve Davis

1983 - Steve Davis

1982 - Alex Higgins

1981 - Steve Davis

1980 - Cliff Thorburn

1979 - Terry Griffiths

1978 - Ray Reardon

1977 - John Spencer.