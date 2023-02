David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2022, în cadrul premiilor Ligii Europene de Nataţie (LEN), a anunţat forul continental. De asemenea, Constantin Popovici a fost votat cel mai bun săritor de la mare înălțime.

Popovici s-a impus în clasamentul publicat de LEN cu 56,16%, devansându-i pe maghiarul Kristof Milak (22,71%), italianul Thomas Ceccon (13,79%), francezul Leon Marchand (4,77%) şi un alt italian, Nicolo Martinenghi (2,56%).

Popovici (18 ani) a cucerit anul trecut două medalii de aur la Mondiale (100 m liber, 200 m liber), a câştigat două medalii de aur la Europene (100 m liber, 200 m liber), stabilind cu acest prilej şi un nou record mondial în proba de 100 m liber, a luat argintul la Mondialele în bazin scurt (100 m liber), obţinând şi trei titluri mondiale de juniori şi patru europene de juniori, scrie Agerpres.

La feminin, titlul de cea mai bună înotătoare a anului trecut a revenit sportivei lituaniene Ruta Meilutyte, cu 37,20%, care a câştigat duelul cu suedeza Sarah Sjostrom, 35,11%, olandeza Marritt Steenbergen, 18,75%, şi italianca Benedetta Pilato, 8,93%.

România a avut un laureat şi la sărituri de la mare înălţime, masculin, pe Constantin Popovici, campionul european en titre şi al cincilea clasat în clasamentul World Series, care a ocupat primul loc, cu 64,77% din voturi, urmat de conaţionalul său Cătălin Preda, vicecampionul european şi al treilea în ierarhia World Series, 24,18%, şi italianul Alessandro De Rose, medaliat cu bronz la Europe, 11,05%.

Acestea au fost primele distincţii pe care le obţine România în cadrul Premiilor LEN, instituite în 2008.

Votul publicului a contat în procent de 30%, restul de 70% revenind membrilor LEN şi ai Comisiei tehnice a LEN.

