Gruia Dragomir • HotNews.ro

​În luna ianuarie este aproape un obicei să se umple conturile de social media cu poze de oameni care trag de fiare. În 2023 însă, se pare că sălile au fost mult mai aglomerate decât în anii trecuți.

O posibilă explicație ar fi și faptul că pe 12 ianuarie a fost publicată în Monitorul Oficial Legea 34/2023, prin care abonamentele pe care firmele le oferă angajaților, ca beneficii extra-salariale, vor fi neimpozitate pentru salariați și vor putea fi scăzute de angajatori din impozitele firmelor, drept cheltuieli deductibile, în anumite condiții.

Despre motivele pentru care cluburile de gimnastică se bucură de un succes mai mare în ianuarie decât în restul anului, am stat de vorbă cu câțiva antrenori personali și cu o psihoterapeută.

„Aproximativ 12% din abonamente sunt făcute în ianuarie, comparativ cu doar 8% în celelalte luni ale anului”

Cornel Moca este antrenor personal și nutriționist acreditat cu o experiență de peste 15 ani în domeniu. El confirmă că începutul de an este cea mai aglomerată perioadă.

„După ospățul de sărbători și relaxarea, de obicei hipercalorică și fără prea multă mișcare, oamenii își propun să revină la activități și mese sănătoase. Aproximativ 12% din abonamentele la sală sunt făcute în luna ianuarie, comparativ cu doar 8% în celelalte luni ale anului”, spune Cornel.

Antrenorul explică fenomenul și prin faptul că luna ianuarie e luna de noi „rezoluții”, când majoritatea dintre noi ne propunem să devenim o versiune mai bună a noastră, dar și pentru că vremea de afară e mult mai rece și este cu mult mai simplu ca antrenamentele să fie făcute înăuntru.

În ceea ce privește noua lege care scutește abonamentele la sală de taxe, Cornel spune că e greu de analizat dacă aceasta produce deja efecte.

„Cred că un răspuns mai clar la această întrebare va deveni evident după lunile martie-aprilie, când majoritatea celor care își fac abonamente la sală ca rezoluție de an nou, renunță la antrenamentele la sală”, completează Cornel.

Dintre cei care își fac abonamente la sală în luna ianuarie, mai mult de 90% renunță după primele trei luni, spune Cornel care menționează și câteva dintre motivele principale pentru care oamenii renunță la abonamentele la sală: lipsa de responsabilizare, obiectivele nerealiste, diete cu exces caloric, plictiseala.

„Renunțăm adesea pentru că nu mai suntem suficient de motivați. Pentru a-i menține motivați pe clienții mei, în primul rând, stabilim împreună obiective realiste. Se întâmplă adesea, ca atunci când oamenii nu văd rapid rezultate pe cântar, să renunțe la sport și la alimentație sănătoasă. Dar este important să reținem că beneficiile unui stil de viață sănătos nu apar peste noapte și că, un rezultat obținut rapid, va dispărea la fel de rapid”, spune Cornel.

„Oamenii își pun rezoluțiile pe hârtie pe 1 ianuarie și speră să le vadă realizate în câteva săptămâni”

Antrenoarea personală Sonja Adriana Cauc crede că totuși că e posibil ca numărul mai mare al persoanelor din săli acum să se datoreze și noii legi care scutește de taxe abonamentele la sală date de angajator. Ea mai povestește că în ianuarie este un flux foarte mare de oameni la sală, flux care scade în lunile ce urmează.

„Aproximativ 50% dintre cei care vin la sala în ianuarie își anulează abonamentul până la finalul lunii. Oamenii își pun rezoluțiile pe hârtie pe 1 ianuarie și speră să le vadă realizate în câteva săptămâni dacă se poate.

Din păcate, rezultatele apar după multă muncă și consistență, plus că slăbitul rapid nu este în cele mai multe cazuri unul sănătos. Apoi, există posibilitatea ca ei să nu fi descoperit antrenamentul potrivit. Fiecare persoană trebuie antrenată diferit, în funcție de nevoile ei”, ne dezvăluie Sonja.

Sonja mai spune că atunci când ai un scop anume, când știi exact de ce iți dorești să ajungi la un anumit rezultat, este irelevant dacă te apuci din ianuarie, luni sau de mâine de sală.

În general, ea încearcă să le transmită clienților că sportul este un stil de viață și că nu are un punct zero și unul final.

„Dacă ei înțeleg că este o cursă de drum lung, nu un sprint, ajung să îndrăgească procesul și să vină la sală de plăcere. Consider că perseverența și formarea unor obiceiuri sănătoase zilnic contează mult mai mult decât motivația. Poți să nu fii motivat, dar să ai o disciplină, și automat vei vedea rezultate care te vor motiva mai departe. Eu pot să îi ajut să își creeze această disciplină”, mai spune Sonja.

„Anul acesta am observat o creștere semnificativă, mai ales în rândul adolescenților”

Iuliana Didan este personal trainer, dar și dansatoare profesionistă, fiind vicecampioană națională în Divizia 1 Freestyle – Dansatori profesioniști. Ea consideră că încă e prea devreme pentru a putea spune dacă noua lege a contribuit la numărul mare de oameni care au venit la sală în ianuarie, dar se așteaptă să crească numărul de clienți, mai ales că mulți oameni care lucrează la birou conștientizează că sedentarismul îi afectează pe termen lung.

„La fel ca în fiecare an, luna ianuarie aduce tot mai multe persoane în săli, atât în lucrul cu aparate, dar și la clasele de grup (aerobic, zumba s.a.). Anul acesta am observat o creștere semnificativă, mai ales în rândul adolescenților, ceea ce mă bucură, deoarece observ conștientizarea sportului în viețile oamenilor, încă de la o vârstă fragedă”, spune Iuliana.

Și ea subliniază că dintre clienții noi care vin în ianuarie, cei care transformă sala într-un obicei sănătos sunt doar aceia care au disciplină sau care apelează la un instructor personal.

„Aceștia în mare parte rămân în săli, fiind motivați de rezultate sau chiar de rutină. Cei care cochetează cu ideea de „a face sală”, însă nu se implică foarte mult, ci doar vin pentru a se mișca, din ce am observat, renunță prin februarie / martie”, adaugă Iuliana.

Psihoterapeut: „Important este să putem așeza fantezia în context și pe realitate”

Cât de sănătos este însă obiceiul de a ne face „rezoluții” la început de an, mai ales când acestea nu sunt potrivite pentru noi, ci mai mult induse de trenduri și influenceri?

Psihoterapeuta Sabina Strugariu ne spune că termenul de „rezoluție” s-a metamorfozat în timp, de la ideea de bilanț pentru anul anterior și setare de obiective pentru următorul într-un „bici psihologic” nerealist menit să adauge stres, presiune și fantezie acolo unde realitatea-și întâlnește limitele.

„Este sănătos să fim conștienți de noi și să putem, din când în când, trece în revistă direcția în care se îndreaptă viața noastră, alegerile pe care le-am făcut/ le facem și le avem de făcut pe viitor, credințele și valorile pe care le avem și acțiunile și comportamentele care le susțin sau le sabotează.

Însă, cu adevărat benefic pentru noi ar fi să putem să ne raportăm cu puțin mai multă bucurie la ceea ce am realizat deja (încercând să descoperim care sunt resursele care ne-au ajutat) și cu puțin mai multă curiozitate la ceea ce nu am reușit (pentru a descoperi care ne sunt limitele și punctele de neputință)”, spune Sabina.

Dar cum putem, de exemplu, să rămânem constanți atunci când ne propunem ca în noul an să începem să mergem la sală? Sabina spune că ar insista foarte mult pe politica pașilor mărunți și pe ideea de constanță a unui minim efort depus, decât pe entuziasmul unui obiectiv greu de atins pe care îl putem susține doar din când în când.

„Atunci când ne setăm un obiectiv e important să ne folosim fantezia - care este lucrul pe care mi-l doresc cel mai mult? Cum îmi imaginez că ar arăta viața mea dacă aș ajunge în acest punct X?

În trecut, cum am reușit să-mi ating un obiectiv dorit? Ce am învățat din experiențele trecute despre propria-mi funcționare/ capacitate de adaptate/ flexibilitate/ anduranță etc.? Dar și mai important este să putem așeza fantezia în context și pe realitate: în ce punct sunt acum? De ce anume aș avea nevoie pentru a-mi atinge obiectivul? Ce am deja? Care sunt ancorele/ bornele până acolo?

Care este minimul de efort pe care aș putea să-l fac indiferent de ce se întâmplă în jur (minimul de efort nu înseamnă zero efort - este acel efort pe care îl pot doza din energia pe care o am deja, nu pe care sper că o voi avea, dacă…)?

Dacă-mi setez un obiectiv la sală (indiferent că e pierderea în greutate/ creșterea rezistenței/ tonifiere șamd) și pentru a-mi atinge acest obiectiv îmi propun să merg la sală de cinci ori pe săptămână, constant, e posibil ca viața și ale ei să intervină și să mă dea viața peste cap din când în când.

Dar dacă îmi setez intenția de a ajunge de cinci ori, dar dacă nu pot de cinci, atunci minimul este de două ori, o să existe mai puțină frustrare și, în timp, constanța va aduce suficient progres încât să pot să jonglez între fantezia spre care mă îndrept și realitatea din care o creez”, ne lămurește Sabina.