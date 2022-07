\uD83D\uDD25 A magnificent @LAPORTEChristop move surprised the sprinters!



\uD83C\uDF7F Here is the last KM!



\uD83D\uDD25 @LAPORTEChristop fait un numéro et surprend les sprinteurs !



\uD83C\uDF7F Revivez le palpitant dernier KM !#TDF2022 | @continental_fr pic.twitter.com/ZCCvTycMbW