Sâmbătă, 25 Iunie 2022, 16:56

Adrian Rădulescu este antrenorul momentului în natația mondială, elevul său (David Popovici - 17 ani) reușind să cucerească două medalii de aur la Campionatul Mondial găzduit de Budapesta: la 100 și 200 m liber.

Adrian Radulescu, David Popovici si Dragos Luscan Foto: frnpm.ro

Adrian Rădulescu, antrenorul lui Popovici: David a avut mai multă încredere în pregătirea lui

În vârstă de 32 de ani, Rădulescu a oferit mai multe detalii după participarea la CM de Natație, interviul fiind oferit pentru siteul Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.

Cum aţi trăit de pe margine succesele lui David?

„Îl văd zilnic pe David la antrenamente şi cunosc preptirea pe care o face. În serii şi în semifinale am fost destul de ocupat pentru că am filmat cursele pentru analiză. La finale însă am coborât în tribuna de pe plaja bazinului. Aş fi stat liniştit pe scaun pe parcursul curselor, dar toţi din faţa mea se ridicaseră şi eu nu mai vedeam ce se întâmplă” - Adrian Rădulescu.

Ce a avut David în plus faţă de ceilalţi competitori?

„La o asemenea competiţie, nivelul este foarte apropiat. Faţă de ceilalţi concurenţi, cred că David a avut mai multă încredere în pregătirea lui”.

Ce sentimente v-au încercat în momentele în care David a urcat pe podium?

„Bucurie imensă. Dar să vă spun şi un fapt amuzant legat de acest aspect. Mulţi străini mi-au spus că nu ştiau cât de frumos este imnul României şi s-au bucurat să-l descopere la această ediţie de Mondiale”.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră victoriile lui David de la 100 şi 200 m liber?

„Este o confirmare a muncii sale şi a întregii echipe. Noi am îndrăznit să visăm, dar ne-am asumat şi efortul necesar”.

V-aţi aşteptat la această dublă victorie a lui David?

„M-am aşteptat să fie competitiv, dar ne-am focusat pe obiectivele de timp. Dacă le îndeplineam fără medalie, noi eram încântaţi” - Adrian Rădulescu.

David Popovici și recordul unic de 49 de ani pe care l-a egalat

De-a lungul Campionatului Mondial de Natație un singur sportiv reușise să câștige probele de 100 și 200 m liber de la aceeași ediție.

Se întâmpla în urmă cu 49 de ani, iar cel care bifa această performanță se numește Jim Montgomery (SUA - are în prezent 67 de ani). Ediția din acel an a competiției a fost găzduită de Belgrad.

Ce urmează pentru David Popovici, după medaliile de aur câștigate la CM Natație

După ce a strălucit la Budapesta, David Popovici va avea câteva zile de pauză, apoi va participa la alte trei competiții importante:

Campionatele Europene de juniori de la Otopeni (5-10 iulie);

Campionatele Europene de seniori la Roma (11-17 august);

Campionatele Mondialele de juniori de la Lima (30 august-4 septembrie).

