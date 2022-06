ALTE SPORTURI Marți, 14 Iunie 2022, 20:58

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Crina Pintea a revenit la CSM Bucureşti, după ce în 2022 a câștigat campionatul Ungariei cu Gyor. Pivotul naţionalei României a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

Crina Pintea Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Crina Pintea revine la CSM București pentru a juca alături de sora ei

Crina Pintea a mai jucat la CSM Bucureşti între anii 2019-2021. Aceasta va evolua pe postul de pivot, alături de Ema Ramusovic şi de sora ei, Andreea Ailincăi.

„Am ales să mă întorc la CSM Bucureşti, pentru că am trăit foarte multe momente frumoase alături de echipă, alături de fete şi de staff. Un factor important în decizia pe care am luat-o este sora mea, care face parte din aceeaşi echipă şi îmi doresc foarte mult să jucăm împreună! De asemenea, obiectivele pe care CSM Bucureşti le are mă motivează şi îmi doresc foarte mult să le îndeplinim împreună!” - Crina Pintea, la semnarea contractului.

Pintea şi-a început cariera la Oltchim Râmnicu Vâlcea în 2006, trecând pe la mai multe cluburi din Europa, precum Thuringer şi Paris 92, înainte de a semna cu Gyor în 2018.

Crina a făcut parte din EHF Champions League All-Star team în 2019, iar în 2018 a făcut parte din echipa ideală de la Campionatul European, scrie News.ro.