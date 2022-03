ALTE SPORTURI Joi, 10 Martie 2022, 23:22

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Organismul de conducere al boxului profesionist britanic a anunţat joi că nu va mai permite ca pugiliştii cu licenţă în Rusia şi Belarus să lupte în Marea Britanie, scrie Reuters.

Saul Canelo Alvarez si Dmitry Bivol Foto: Captura video Twitter

Anunţul British Boxing Board of Control (BBBC) vine în siajul sancţiunilor luate la nivel mondial împotriva sportivilor ruşi şi belaruşi după agresiunea armată a Rusiei asupra Ucrainei.

În prezent, în Marea Britanie nu există partide programate în care să lupte pugilişti din Rusia sau Belarus.

Boxerul rus Dmitry Bivol, campionul mondial WBA al categoriei semigrea, ar urma să urce în ring pentru a lupta cu mexicanul Saul "Canelo" Alvarez, la Las Vegas, pe 7 mai, însă meciul s-ar putea anula.

"Am o mulțime de prieteni în Ucraina. Am o mulțime de prieteni în Rusia. Familia mea este în Rusia. Am o mulțime de prieteni peste tot. Le doresc numai pace și numai bine. Este foarte trist pentru mine. În fiecare zi mă trezesc și citesc știrile. Sper ca (războiul) să se oprească" - Dmitry Bivol, potrivit Sports Illustrated.

Fostul campion mondial la categoria grea, ucraineanul Vladimir Klitschko, al cărui frate mai mare, Vitali, este primarul Kievului, a declarat, pentru BBC, că meciul lui Bivol contra lui Alvarez ar trebui anulat de organizatori, scrie Agerpres.