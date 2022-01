CE Patinaj artistic: Victoria Sinitsina şi Nikita Katsalapov au cucerit aurul la dans pe gheaţă

Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, vicecampioni olimpici în 2018 şi care vizează aurul la JO de iarnă 2022 de la Beijing, au decis, ca măsură de precauţie, să nu participe la competiţia continentală.

În urmă cu doi ani, la Graz (Austria), Sinitsina şi Katsalapov i-au privat de aurul european pe francezi, deja de cinci ori campioni europeni şi de patru ori campioni mondiali. Apoi, perechea rusă a fost încoronată campioană mondială în lipsa francezilor, în martie trecut.

În 2021, competiţia continentală a fost anulată din cauza pandemiei de Covid-19.

\uD83D\uDCFA Elegance! Victoria Sinitsina & Nikita Katsalapov dance their way to the top of the podium at the ISU European Figure Skating Championships 2022 in Tallinn, \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDEA #FigureSkating #EuroFigure pic.twitter.com/jWIm288RZf