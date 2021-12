FOTO O campioană olimpică de la Tokyo își acuză antrenorul că a bătut-o

Dans la nuit de samedi à dimanche, j’ai été victime d’une agression à mon domicile par mon compagnon et entraîneur.

ma tête a été frappée au sol à plusieurs reprises. Et finalement étranglée. pic.twitter.com/Ghbwg8NVQy — Margaux Pinot (@MargauxPinot2) December 1, 2021

"În noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost victima unei agresiuni în casa mea de către partenerul şi antrenorul meu. Am fost insultată, lovită cu pumnul, dată cu capul de pământ de mai multe ori și în cele din urmă, sugrumată", a scrispe Twitter.Reţinut după plângerea sportivei,ulterior de o decizie a justiţiei care a nemulțumit-o pe Pinot."Credeam că mor. Am mai multe răni, inclusiv un nas rupt şi 10 zile de întrerupere a activităţii. Astăzi justiţia a decis să-l elibereze. Ce valoare are apărarea lor calomnioasă împotriva rănilor mele şi a sângelui împrăştiat pe podeaua apartamentului meu? Ce lipsea? Moartea la sfârşit, poate? Probabil că judoul m-a salvat", a reacţionat Pinot.În faţa instanţei, în care a apărut şi Alain Schmitt cu contuzii pe faţă, acesta a recunoscut conflictul cu sportiva de 27 de ani, dar a respins acuzaţiile că ar fi lovit-o, iar judecătorul a considerat insuficiente probele prezentate, astfel că l-a eliberat pe antrenor.Parchetul din Bobigny, care a cerut opentru "violenţă foarte gravă, chiar dacă Schmitt nu are antecedente", a făcut apel la decizia de eliberare.În palmaresul lui Margaux Pinot, care a luptat la două categorii (63 şi 70 kg), figurează o medalie de bronz la Campionatele Mondiale din 2019, două titluri de campioană europeană (2019 şi 2020) şi două medalii de argint la CE (2017, 2021). La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Pinot a cucerit medalia de aur cu echipa mixtă a Franţei.Alain Schmitt urma să preia conducerea tehnică a lotului naţional feminin al Israelului, dar forul de judo din această ţară a renunţat la angajarea lui după scandalul izbucnit, conform News.ro.​