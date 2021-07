VIDEO Turul Franței: Matej Mohoric s-a impus în etapa a șaptea

Clasamentul etapei:

1. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) 5h28'20"

2. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) +1'20"

3. Magnus Cort (EF Education - Nippo) +1'40"

4. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) "

5. Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) ".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 25h39'17"

2. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +30"

3. Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) +1'49"

4. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) +3'01"

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +3'43".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 168

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 103

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 102

4. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic) 99

5. Michael Matthews (Team BikeExchange) 96.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Matej Mohoric (Bahrain Victorious ) 11

2. Ide Schelling (BORA - hansgrohe) 5

3. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 4

4. Jasper Stuyven (Trek - Segafredo) 4

5. Anthony Perez (Cofidis) 3.

Clasamentul pe echipe:

1. Jumbo - Visma 77h09'12"

2. Trek-Segafredo +00'13

3. EF Education - Nippo +02'25"

4. Bahrain Victorious +03'07"

5. Astana Premier Tech +04'40".

