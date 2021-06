webPR: Superbet Chess Classic la jumătatea turneului: 5 runde jucate, 4 rămase de disputat și 3 lideri în clasament

​Kasparov: Bucureștiul este pe harta șahului mondialPărerea a fost unanimă: Nu s-a mai făcut vreodată o astfel de deschidere la un turneu de șah! După pauza impusă de pandemie, a fost normal ca revenirea la competițiile față în față să fie marcată într-un mod special. Turneul Superbet Chess Classic Romania 2021 este prima etapă a circuitului mondial Grand Chess Tour."Nu am jucat niciodată în România când eram jucător profesionist de şah, dar, uitându-mă în jur, mi-aş fi dorit să am această ocazie. Este un eveniment extraordinar, care stabileşte noi standarde pentru şahul profesionist. Sunt recunoscător prietenilor mei care au depus eforturi pentru organizarea în cele mai bune condiţii a primei competiţii din cadrul Grand Chess Tour. Înţeleg că acest eveniment va deveni o tradiţie care va pune Bucureştiul şi România pe harta şahului mondial. Îmi pare rău că nu i-am putut aduce aici pe toţi cei mai buni jucători, pandemia ne-a dat planurile peste cap şi i-am pierdut din păcate unii dintre participanţi din cauza restricţiilor de călătorie. Dar în acelaşi timp, aceste restricţii le-au dat şansa jucătorilor români să joace împotriva celor mai buni din lume", a spus marele maestru Garry Kasparov.După prima mutare demonstrativă făcută de Președinta Senatului, Anca Dragu și Garry Kasparov, care a marcat atât deschiderea circuitului mondial Grand Chess Tour, cât și a turneului Superbet Chess Classic, a urmat un simultan oferit de jucătorii prezenți la competiție, împreună cu Garry Kasparov, la care au fost invitați să joace și copii campioni naționali la șah. După mai bine de trei ore de la începere, două fete au reușit să obțină remiza împotriva titanilor șahului: Alessia Ciolacu, campioană națională de senioare en-titre, la doar 16 ani, și Alexia Iordache, multiplă campioană națională de junioare la categoria 12 ani.Turneul a început pe 5 iunie. Primele mutări, care au dat startul competiției, au fost făcute de Garry Kasparov și de fostul mare fotbalist, Ilie Dumitrescu. Toți jucătorii s-au bucurat că au revenit în fața tablei de joc, mai ales că a fost vorba de o pauză îndelungată impusă forțat de pandemie. În prima zi am avut parte numai de remize, dar, odată ce „motoarele” au fost încălzite, marii maeștri de top au început să așeze pe tablă cele mai interesante variante pe care și le-au pregătit pentru competiție. Americanul Wesley So, numărul nouă mondial, a reușit o victorie de prestigiu împotriva numărului doi mondial, Fabiano Caruana (SUA).Cei doi jucători români, Constantin Lupulescu, numărul unu național, și Bogdan Deac, numărul doi național și singurul junior din turneu, au surprins plăcut audiența, și au reușit la rândul lor să îi depășească pe numărul unu al Franței și al Olandei, respectiv marii maeștri Maxime Vachier-Lagrave și Anish Giri.Judit Polgar, considerată cea mai puternică șahistă a tuturor timpurilor, a fost impresionată pe contul său de Instagram, de împingerea pionului la g4 în partida dintre Maxime Vachier-Lagrave și Bogdan Deac. Această mutare este una surprinzătoare pentru că Albul își slăbește propriul Rege și dă startul unui atac extrem de periculos. Replica lui Bogdan Deac a fost una pe măsură: el a găsit un sacrificiu de pion care i-a descentrat piesele marelui maestru francez. Judit Plogar este singura jucătoare de șah care a învins 11 actuali sau foști campioni mondiali: Magnus Carlsen, Anatoly Karpov, Garry Kasparov, Vladimir Kramnik, Boris Spassky, Vasily Smyslov, Veselin Topalov, Viswanathan Anand, Ruslan Ponomariov, Alexander Khalifman și Rustam KasimdzhanovLupta s-a încins în Runda a V-a, la sfârșitul căreia trei lideri au ajuns la egalitate de puncte: Wesley So (SUA), Alexander Grischuk (Rusia) și Shakhriyar Mamedyarov (Azerbadjan). Acest trio fruntaș are un avans fragil, de doar jumătate de punct, înaintea celor cinci urmăritori. Ne așteaptă așadar o a doua jumătate a turneului extrem de interesantă. Oricine mai are șanse la câștigarea trofeului și a marelui premiu în valoare de 90,000$.Premiile totale se ridică la 325.000 dolari. Vom afla câștigătorul la încheierea turneului, pe 14 iunie. Până atunci, mai sunt patru runde, pentru care primele mutări vor fi făcute de Victor Bologan, director executiv FIDE, Mare Maestru Internațional, numărul 18 mondial, și fostul fotbalist Gică Craioveanu (11 iunie), Cătălin Moroșanu (12 iunie); faimoasa actriță Maia Morgenstern și Daniel Pancu (13 iunie); Gică Popescu (14 iunie).În România, competiția este transmisă în direct de postul de televiziune LookSport și este comentată de Marii Maeștri Internaționali Alin Berescu (Căpitanul Echipei Naționale de Seniori) și Andrei Murariu, precum și Maestrul Internațional Gabriel Grecescu. În online și în străinătate, ea poate fi urmărită pe https://grandchesstour.org/