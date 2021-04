CE Gimnastică: Larisa Iordache a ieșit din spital, dar nu va concura în finalele pe aparate

În aceste condiţii, Larisa şi antrenorii Cristian şi Lăcrămioara Moldovan au decis că decizia cea mai bună este renunţarea la concurs, potrivit News.ro.





Gimnasta Larisa Iordache a anunţat pe reţelele de socializare că a concurat, miercuri, cu o "stare subfebrilă", la Campionatele Europene de la Basel şi că efectuează investigaţii medicale. Federaţia Română de Gimnastică a precizat, joi, că primele investigaţii efectuate de sportiva Larisa Iordache au dezvăluit o infecţie la nivelul rinichilor, însă determinarea diagnosticului este în desfăşurare.





"Am intrat în competiţie cu o stare subfebrilă, dar am reuşit sa concurez şi să îmi împlinesc visul. Acum fac investigaţii şi am încredere că totul va fi bine", a scris sportiva pe Facebook.





Iordache s-a calificat, miercuri, la JO de la Tokyo, după ce a ocupat al doilea loc calificant la individual-compus, la Campionatul European, găzduit de Basel.





În calificările de miercuri, Larisa Iordache a fost notată astfel: Larisa Iordache - bârnă 13.466, sol 13.400, sărituri 14.366, paralele 13.466. Total, 54.698 puncte, cu care s-a clasat pe locul 4.





În finalele pe aparate, Iordache ar fi trebui să concureze la bârnă (de pe locul 1) şi la sol (6), la finalul acestei săptămâni.

Criza renală a fost una severă, care a necesitat administrarea unor antibiotice puternice. Aflată sub efectul acestora, Larisa ar fi riscat o accidentare dacă ar fi concurat mâine în concursul pe aparate, unde era calificată la sol şi la bârnă.