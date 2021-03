VIDEO Patinaj artistic: Anastasia Mishina și Aleksandr Galliamov, campioni mondiali la perechi

Cei doi sportivi au patinat la programul liber în ritmurile piesei "We are the champions" (Queen).





Pe locul doi s-au clasat chinezii Wenjing Sui şi Cong Han, iar a treia poziţie a podiumului a fost ocupată de ruşii Aleksandra Boikova şi Dmitri Kozlovski.





"Suntem surprinşi că ne-am clasat pe primul loc. Nu ştiu ce să spun în acest moment, încă nu înţelegem... Poate nu am avut mult public, dar ştim că mulţi oameni s-au uitat la competiţie la televizor şi le-am simţit susţinerea", a declarat Mishina.





Anastasia Mishina și Aleksandr Galliamov s-au aflat la prima participare la Campionatul Mondial de seniori.







În 2019, ei au câştigat titlul mondial la juniori, transmite News.ro.