VIDEO FOTO Mike Tyson, un pachet de mușchi la 54 de ani - Rezultatul surprinzător al meciului cu Roy Jones Jr.

Mike Tyson (54 de ani) a revenit în ring după o pauză de 15 ani. În Staples Center din Los Angeles, "Iron Mike" și Roy Jones Jr. au oferit un meci caritabil spectaculos, iar rezultatul final i-a surprins pe mulți.



După o partidă de 8 runde, cei trei arbitri au hotărât că duelul este unul încheiat la egalitate.



Tyson a declarat la finalul partidei că simte că a câștigat, dar că este foarte mulțumit cu remiza. De cealaltă parte, Roy Jones Jr. (51 de ani, a luptat oficial ultima dată în 2018) a precizat că are multe dureri, însă că este mulțumit că a rezistat asalturilor adversarului.



Ce a spus comentatorul Snoop Dogg

Meciul din Staples Center a avut parte de un comentator pe măsură: cântărețul Snoop Dogg.

Acesta a oferit și replica serii în timpul duelului: "Parcă sunt doi dintre unchii mei care se luptă la grătar".



În urma confruntării, Mike Tyson va primi 10 milioane de dolari, bani pe care a precizat de la început că îi va dona organizațiilor caritabile. Roy Jones Jr. va încasa un milion de dolari.



Decizia arbitrilor:

Chad Dawson: 76-76

Christy Martin: 97-73 pentru Tyson

Vinny Paz: 80-76 pentru Jones Jr.

Ce au spus cei doi:

"Mă doare totul. Îmi convine egalul. Omul ăsta e atât de puternic" - Roy Jones Jr.



"Cred că am câștigat meciul, dar sunt mulțumit și cu egalul. De ce-l întrebați numai pe el cum se simte, de mine chiar nu vă pasă? Poate o mai facem o dată, Roy" - Mike Tyson.



Imagini de la meciul celor doi:

Ce au spus cei doi la finalul partidei:



