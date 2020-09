​VIDEO Turul Franței: Michal Kwiatkowski (INEOS) a câștigat etapa a 18-a / Primoz Roglic (Jumbo), lider la general

1. Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) 04h47'33"

2. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +00"

3. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) +01'51"

4. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +01'53"

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +01'53"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) 74 pct

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 72

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 67

4. Marc Hirschi (Team Sunweb) 62

5. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) 51

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 298

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) 246

3. Matteo Trentin (CCC Team) 235

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 171

5. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 158

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team +239h23'11"

2. Team Jumbo-Visma +24'36"

3. Bahrain-Mclaren +58'47"

4. EF Pro Cycling +01h15'27"

5. INEOS Grenadiers +01h26'17"

Clasamentul general:

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 79h45'30"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +57"

3. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +01'27"

4. Richie Porte (Trek-Segafredo) +03'06"

5. Mikel Landa (Bahrain-McLaren) +03'28"

Watch the final kilometre of stage 18 as @Kwiato & @RichardCarapazM celebrate a remarkable 1-2 victory #TDF2020 pic.twitter.com/U0NyPP4hBP