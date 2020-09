​VIDEO Turul Franței: Lennard Kamna (BORA-hansgrohe), victorie în etapa a 16-a / Primoz Roglic (Jumbo) păstrează tricoul galben

1. Lennard Kamna (BORA-hansgrohe) 04h12'52"

2. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +01'27"

3. Sebastien Reichenbach (Groupama-FDJ) +01'56"

4. Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers) +02'34"

5. Simon Geschke (CCC Team) +02'35"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 36 pct

2. Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept P / B KTM) 36

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 34

4. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 33

5. Nans Peters (AG2R La Mondiale) 32

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 269

2. Peter Sagan (BORA-hansgrohe) 224

3. Matteo Trentin (CCC Team) 212

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 166

5. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 158

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team +210h11'06"

2. INEOS Grenadiers +35'37"

3. EF Pro Cycling +37'00"

4. Team Jumbo-Visma +37'36"

5. Bahrain-Mclaren +01h00'57"

Clasamentul general:

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 70h06'47"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +40"

3. Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) +01'34"

4. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +01'45"

5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +02'03"

\uD83C\uDFC5After a stage at the @dauphine, It was a first Tour win for \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA @lennardkaemna as he stole a march to win solo in Villard-de-Lans!



Here's the final kilometre ⬇️



Après sa victoire sur le @dauphine, \uD83C\uDDE9\uD83C\uDDEA @lennardkaemna s'impose en solitaire sur le #TDF2020 à Villard-de-Lans. pic.twitter.com/FQvtyrvvaY