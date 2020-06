Gimnastică: Kurt Thomas, primul american campion mondial, a murit la 64 de ani / Mesajul Nadiei Comăneci

“Mi-am pierdut universal, pe cel mai bun prieten şi suflet pereche timp de 24 de ani. Kurt şi-a trăit viaţa la maxim şi voi fi mereu onorată că îi sunt soţie”, a declarat soţia lui Thomas, Beckie.

Nadia Comăneci s-a numărat printre personalităţile care au transmis condoleanţe după decesul fostului sportiv.

“Cu toţii, noi cei din familia gimnasticii, suntem întristaţi, şocaţi şi devastaţi de trecerea în nefiinţă a lui Kurt Thomas. Multă dragoste familiei tale. RIP Kurt Thomas", a fost mesajul Nadiei Comăneci.

De-a lungul carierei, Thomas a câştigat opt medalii la Campionatele Mondiale, inclusiv trei de aur. La ediţia din 1978 a CM de gimnastică, Thomas a obţinut prima medalie de aur pentru gimnastica americană masculină.

În 1985, Kurt Thomas a jucat în filmul artistic Gykata.

Thomas a fost analist ABC Sports la Jocurile Olimpice din 1984 şi a fost inclus în Hall of Fame al gimnasticii în 2003, informează News.ro.

