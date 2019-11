​Atletism: Mo Farah revine pe pistă - Britanicul va participa la JO 2020

​Britanicul Mo Farah (cvadruplu campion olimpic) a anunțat că va reveni la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, unde va participa la proba de 10.000 de metri, informează Mediafax.



Farah, cvadruplu campion olimpic și de șase ori campion mondial la probele de 5000 de metri și 10.000 de metri, s-a retras din competițiile de atletism, în 2017, pentru a se concentra pe maratoanele pe asfalt.

”Am decis ca anul viitor să particip la Tokyo 2020. Voi reveni pe pistă. Abia aștept să iau parte la competiție și să îmi încerc șansele la proba de 10.000 de metri. Sper că nu mi-am pierdut viteza. Mă voi antrena din greu și voi vedea ce pot face”, a anunțat, pe Twitter, Mo Farah.

În luna septembrie, fostul antrenor al lui Farah, Alberto Salazar, a fost suspendat pentru 4 ani de Agenția Anti-Doping a Statelor Unite ale Americii. Britanicul s-a antrenat sub comanda lui Salazar între 2011 şi 2017.



Back to Track!! I will focus on the 10,000m next year at the Olympic Games!! \uD83D\uDDE3 https://t.co/7LQbfSBAcE