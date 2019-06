VIDEO Box: Tyson Fury, victorie rapidă în faţa lui Tom Schwarz

Arbitrul a oprit meciul în repriza a doua, după ce Fury şi-a dominat adversarul de la un capăt la altul. Pugilistul de 30 de ani a obţinut a 28-a sa victorie, a 20-a înainte de limită, el având şi un meci încheiat la egalitate. Schwarz a suferit prima sa înfrângere după 24 de victorii consecutive (16 înainte de limită).

And @Tyson_Fury ends it in Round 2. Had his way with Schwarz and wins via TKO. Great Las Vegas debut for Fury. #boxing #vegas #FurySchwarz pic.twitter.com/3Ouco7S8G4