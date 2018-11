​Box: ''Greul'' Bogdan Dinu, la prima înfrângere din cariera profesionistă

Bogdan Dinu, fata in fata cu Jarrell Miller





Dinu (32 ani) a suferit prima sa înfrângere din cariera profesionistă, care numără 18 victorii (14 KO).





''Big Baby'' Miller (30 ani) a bifat a 23-a sa victorie din palmares (20 KO), el fiind neînvins.





''Din păcate am pierdut meciul cu Jarrell Miller! Vă mulţumesc că aţi fost alături de mine... şi aţi sperat la fel ca mine că puteam să câştig un meci important în SUA. Rămân încrezător, pentru că am pierdut un meci la cel mai înalt nivel în boxul profesionist! Am pierdut o luptă, dar nu războiul!'', a scris Dinu pe pagina sa de Facebook.