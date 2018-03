Schi alpin: Cupa Mondiala - A 13-a victorie a sezonului pentru Marcel Hirscher

Hirscher, in varsta de 29 ani, va putea sa-i devanseze insa pe cei doi duminica, in cazul unui nou succes in proba sa favorita, cea de slalom, care l-ar transforma in primul schior din istorie cu 14 victorii intr-o singura editie a Cupei Mondiale.Austriacul se apropie de finalul unuia dintre cele mai bune sezoane ale sale in circuitul mondial, in care are deja asigurat al saptelea mare Glob de cristal consecutiv, sinonim cu victoria in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, dupa ce luna trecuta a cucerit doua medalii olimpice de aur la PyeongChang, in probele de combinata si slalom urias.Marcel Hirscher incheie, totodata, sezonul pe prima pozitie in ierarhia finala a Cupei Mondiale de slalom urias, pentru a cincea oara in cariera sa.In concursul de sambata, campionul austriac a fost inregistrat la capatul celor doua manse cu timpul de 2min.13sec.63/100, devansandu-l cu 23/100 pe norvegianul Henrik Kristoffersen, autorul celui mai bun timp al primei manse, si cu 26/100 pe francezul Victor Muffat-Jeandet.1. Marcel Hirscher (Austria) 2:13.632. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2:13.863. Victor Muffat-Jeandet (Franta) 2:13.894. Loic Meillard (Elvetia) 2:14.315. Zan Kranjec (Slovenia) 2:14.73.