PyeongChang: Jocurile Paralimpice de iarna 2018, deschise oficial

Presedintele sud-coreean Moon Jae-In a declarat deschise Jocurile pe Stadionul Olimpic, acelasi care a gazduit ceremoniile de deschidere si inchidere la JO 2018.La Jocurile Paralimpice din acest an participa 567 de sportivi din 49 de tari, care vor lupta pana pe 18 martie pentru 80 de medalii de aur, la sase sporturi: schi alpin, biatlon, schi fond, hochei pe gheata, snowboard si curling in scaun rulant.Romania va participa cu un singur sportiv, snowboarderul Mihaita Papara, care va concura in doua probe, la snowboardcross SB-LL1 pe 12 martie si la banked slalom SB-LL1 pe 16 martie.Din delegatia Romaniei mai fac parte Anca Chereches, sefa delegatiei, antrenorul Dan Marcu, kinetoterapeutul si tehnician ortoped profesionist Adrian Ples si tehnicianul de schi Angelo Bude.Cele mai mari delegatii la competitia polisportiva din Coreea de Sud le-au trimis Statele Unite, 68 de sportivi, Canada, 52 sportivi, si Japonia, 38 de sportivi. Coreea de Sud, tara gazda, va participa cu un numar record de 36 de sportivi, la toate cele sase sporturi din programul paralimpic.Coreea de Nord va avea si ea doi reprezentanti, in timp ce Rusia, tara exclusa de la Jocurile Paralimpice, a trimis 30 de sportivi, care vor concura sub drapelul neutru (NPA).Trei tari isi vor face debutul la Jocurile Paralimpice, Coreea de Nord, Georgia si Tadjikistan.