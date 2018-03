​JO Paralimpice: Romania va avea un singur sportiv la PyeongChang

Delegatia Romaniei, compusa din cinci persoane, a fost primita miercuri de catre primarul Satului Paralimpic, Park Eunsoo, potrivit paginii de Facebook a Comitetului Nationala Paralimpic Roman. S-a intonat imnul Romaniei si a fost ridicat steagul tarii noastre in Satul Paralimpic.Din delegatia Romaniei, in afara de Mihaita Papara, mai fac parte sefa delegatiei, Anca Chereches, antrenorul Dan Marcu, kineoterapeutul si tehnician ortoped profesionist Adrian Ples si tehnicianul schi Angelo Bude.Laura Valeanu, calificata la schi alpin, a avut un accident in luna ianuarie si se afla in recuperare, ea neputand lua parte la aceasta editie a Jocurilor Paralimpice.Papara va concura in doua probe, la snowboardcross SB-LL1 pe 12 martie si la banked slalom SB-LL1 pe 16 martie.Comitetul de organizare a anuntat ca acestea vor fi cele mai mari Jocuri Paralimpice de pana acum, 570 de sportivi din 59 de tari fiind inregistrati in urma cu cateva zile. La editia precedenta, de la Soci, au participat 547 de sportivi din 45 de tari.Cele mai mari delegatii la competitia polisportiva din Coreea de Sud le vor trimite Statele Unite, 68 de sportivi, Canada, 52 sportivi, si Japonia, 38 de sportivi. Coreea de Sud, tara gazda, va participa cu un numar record de 36 de sportivi, la toate cele sase sporturi din programul paralimpic.Coreea de Nord va avea si ea doi reprezentanti, in timp ce Rusia, tara exclusa de la Jocurile Paralimpice, a trimis 30 de sportivi, care vor concura sub drapelul neutru (NPA).Trei tari isi vor face debutul la Jocurile Paralimpice, Coreea de Nord, Georgia si Tadjikistan.Jocurile Paralimpice de la PyeongChang vor oferi 80 de medalii de aur, cele mai multe din istoria paralimpica si cu 8 mai mult ca al Soci.Jocurile Paralimpice de iarna 2018 se desfasoara in aceleasi baze sportive care au gazduit intrecerile Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie).Cele sase sporturi de la Jocurile Paralimpice 2018 sunt schi alpin, biatlon, schi fond, hochei pe gheata, snowboard si curling in scaun rulant.