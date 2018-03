Alexandra Predescu, vicecampioana europeana la spada, la junioare

Sportiva Alexandra Predescu, legitimata la CSA Steaua, a castigat, miercuri, medalia de argint in proba de spada feminin individual, la Campionatul European de scrima pentru cadeti si juniori, competitie care se desfasoara la Soci, scrie News.ro.





Campioana mondiala de cadeti in urma cu trei ani, la Taskent, Alexandra Predescu a fost invinsa doar in finala, de catre italianca Federica Isola, scor 15-6. Pe tabloul de 64, Predescu a trecut de Paula Lopez de la Pena (Spania), scor 15-12, pe tabloul de 32 de Kristina Yasinskaya (Rusia), scor 15-14, pe tabloul de 16 de Denisa Barosan, scor 15-5, in sferturi de Beatrice Cagnin (Italia), scor 14-9, si in semifinale de Elvira Martensson (Suedia), scor 15-13.





Celelalte trei spadasine romance participante la proba de spada feminine individual junioare s-au clasat pe urmatoarele pozitii: Denisa Barosan (CSA Steaua) - locul 15, Zsuzsa Schlier (CSS Targu Mures) - locul 32 si Bianca Benea (CSM Oradea) - locul 33.