TENIS Miercuri, 13 Martie 2024, 20:22

​Jaqueline Cristian s-a oprit în optimi la Charleston, sportiva noastră fiind învinsă de una dintre favoritele turneului de categorie „WTA 125”.

Jaqueline Cristian Foto: Claudio Gärtner / imago sportfotodienst / Profimedia

Jaqueline Cristian, învinsă de Diana Shnaider la WTA Charleston

Aflatp pe locul 82 în ierarhia mondială, Cristian a cedat în două seturi în fața rusoaicei Diana Shnaider (74 WTA / cap de serie 7), scor 6-1, 7-5.

Pentru prezența în optimi, Jaqueline va primi 2.000 de dolari şi 15 puncte în clasamentul WTA de simplu.

Shnaider (19 ani) va da în sferturi peste Oceane Dodin (85 WTA), după ce franțuzoaica a trecut de italianca Martina Trevisan (59 WTA / favorită 3), scor 7-5, 4-6, 7-6(9).

Fifth Third Charleston 125 are loc în perioada 11-16 martie, pe hard, și face parte din categoria „WTA 125”. La start s-au aflat 32 de jucătoare, iar organizatorii oferă premii în valoare de 115.000 de dolari. Campioana en-titre este americanca Varvara Lepchenko (2021).