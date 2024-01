TENIS Joi, 18 Ianuarie 2024, 08:41

Iga Swiatek a fost pusă la grea încercare în turul doi de la Australian Open 2024, dar lidera ierarhiei WTA a pus în scenă o revenire spectaculoasă în setul decisiv al meciului cu americanca Danielle Collins și a obținut calificarea în runda următoare.

Iga Swiatek Foto: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iga Swiatek, revenire de la 1-4 în setul decisiv cu Danielle Collins

Principală favorită a competiției de la Melbourne, Iga câștigase categoric două dintre ultimele partide cu sportiva din SUA (6-1, 6-0), dar a avut parte de un meci mult mai dificil pe Rod Laver Arena.

Swiatek s-a impus cu emoții în primul set (6-4, de la 1-3), dar a pierdut clar setul secund (6-3 pentru Collins) și americanca a condus cu două break-uri în setul decisiv (4-1).

Au urmat cinci game-uri câștigate la rând de Iga Swiatek, care a obținut victoria după aproape trei ore de joc, scor 6-4, 3-6, 6-4.

„Doamne! Nici nu știu cum am reușit. Sincer, mă vedeam deja la aeroport. Danielle a jucat perfect, dar știam că e greu ca cineva să păstreze acel nivel. Am așteptat să apară erorile. Sunt foarte mândră de mine pentru că nu a fost deloc ușor. Am luptat pentru fiecare minge. Nu aveam nicio idee cum să reacționez în fața loviturilor ei”- Iga Swiatek.

De știut:

La finalul partidei, Danielle Collins (finalistă la Australian Open 2022) a afirmat că acesta va fi ultimul său sezon în circuitul WTA.

Iga Swiatek se va duela în turul trei de la Melbourne cu cehoaica Linda Noskova (50 WTA, 19 ani). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, iar poloneza s-a impus cu 6-1, 6-4 (Varșovia 2023).

Sursă video: Eurosport

Australian Open 2024 are loc în perioada 14-28 ianuarie. Campionii en-titre de la simplu sunt Novak Djokovic și Aryna Sabalenka.