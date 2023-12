TENIS Duminică, 31 Decembrie 2023, 13:56

1

Novak Djokovic (36 de ani) a pornit noul sezon din tenis așa cum l-a terminat pe cel din 2023: în forță și la un nivel excelent. Liderul ATP l-a învins la United Cup pe Zhizhen Zhang, al 58-lea jucător al lumii.

Novak Djokovic Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

A fost o victorie scurtă pentru Nole: 6-3, 6-2, la capătul unei partide care a durat o oră și 14 minute.

În acest moment, Serbia conduce cu 1-0 în confruntarea cu China.

De știut:

În urma acestei victorii, Djokerul a ajuns la 17-1 (victorii / înfrângeri) în meciul de debut al noului sezon începând din 2007 încoace.

Sans surprise, Novak Djokovic \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 est en forme ! pic.twitter.com/96urNsXOc6 — Romain \uD83C\uDFBE\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 (@RomainNextGen) December 31, 2023

MATCH REPORT | 2024 United Cup: Novak DJOKOVIC begins new season with commanding win for Serbia over Zhizhen ZHANG #Tennis #Tennisnews https://t.co/MblnD5MAPv — TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) December 31, 2023

De știut despre United Cup

La United Cup, care înlocuieşte fosta Hopman Cup, participă 18 naţiuni repartizate în şase grupe, cu meciuri la Perth şi Sydney.

Primele clasate din cele şase grupe şi cele mai bune două echipe de pe locurile secunde se califică în faza sferturile de finală, care urmează să se desfășoare între 3 și 5 ianuarie 2024.

Semifinalele vor avea loc pe 6 ianuarie, iar marea finală pe 7 ianuarie la Sydney. Premiile totale ale competiției se ridică la 10 milioane de dolari americani.

Cum arată grupele de la United Cup

Se joacă la Perth

Grupa A: Polania, Spain, Brazilia

Grupa C: SUA, Marea Britanie, Australia

Grupa D: Cehia, China, Serbia

Se joacă la Sydney

Grupa B: Grecia, Canada, Chile

Grupa D: Franța, Italia, Germania

Grupa F: Croația, Olanda, Norvegia.

