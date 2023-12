TENIS Joi, 28 Decembrie 2023, 15:05

Alexander Bublik, unul dintre rebelii tenisului, a ieșit din nou în evidență atacându-și subtil un adversar din circuitul ATP. Totul s-a întâmplat în timpul unei conversații cu Benoit Paire și Casper Ruud.

Alexander Bublik Foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Alexander Bublik, atac la adresa lui Pedro Cachin

Întrebat de Paire dacă se aștepta să ajungă în finala US Open 2022, pe hard, Ruud (jucător cunoscut pentru rezultatele obținute pe zgură) a explicat că a avut noroc la tragerea la sorți.

„A fost o nebunie. Am fost acolo timp de o săptămână și am pierdut fiecare set la antrenamente. Nu conta cu cine jucam. Am pierdut tot, suprafața era prea rapidă pentru mine, nu aveam nicio șansă.

Apoi, am avut o tragere la sorți destul de bună. În primul tur am jucat cu Kyle Edmund, în turul al doilea cu Tim van Rijthoven, apoi cu Tommy Paul în turul al treilea.

Mă simțeam din ce în ce mai bine, după fiecare meci. După ce l-am învins pe Tommy Paul, scorul a fost 7-6, 6-7, 7-6, 5-7. 6-0 în setul decisiv. Nu știu ce s-a întâmplat, dar lucrurile au mers bine. Puteam trimite oriunde voiam cu forehandul. De necrezut! Apoi am jucat cu Corentin Moutet în turul al patrulea”, a povestit Ruud, moment în care Bublik a intervenit.

„Ce naiba a fost cu tragerea asta la sorți? Și peste cine ai dat în sferturi? (Pedro) Cachin?”, a spus Bublik (32 ATP), moment în care Paire a început să râdă. Kazahul a continuat: „Îmi pare rău, fără supărare”.

Pedro Cachin se află pe locul 70 în clasamentul ATP (cel mai sus a fost pe 48). Argentinianul s-a oprit în turul trei la US Open 2022 (cea mai bună performanță a carierei la un Grand Slam).

Ruud l-a învins de fapt pe Matteo Berrettini în sferturi, a trecut apoi de Karen Khachanov în semifinale, dar a pierdut marea finală în fața lui Carlos Alcaraz.